В Риге готовят большую программу Лиго: где и когда пройдут главные события
С 17 июня в Риге начнется широкая программа мероприятий к Лиго и Янову дню. Праздничные события пройдут как в центре города, так и в разных районах столицы, а городская среда в июне будет оформлена в стилистике летнего солнцестояния.
В этом году визуальная концепция рижской кампании вдохновлена природой и атмосферой самой короткой ночи года — с цветущими травами, огнем, росой, туманом и мифологическими образами Яновой ночи. В оформлении объединены дизайн Руты Юмите и поэтические строки Лоте Вилмы Витини.
Первые мероприятия начнутся 17 июня. В культурном пространстве Strops у филиала библиотеки в Чиекуркалнсе пройдет ритуал зажжения огня с фольклорной группой Delve, а также мастерские по плетению венков. В тот же день праздник пройдет и в Плявниеки — с участием Лаумы Матуле и фольклорных коллективов Kokle и Tarkšķi.
18 июня мероприятия состоятся в Кенгарагсе, Зиепниеккалнсе, у Малой гильдии, на Ратушной площади и в парке культурного дворца Ziemeļblāzma. В программе — фольклор, кокле, танцы, плетение венков, сыроварение, латышские орнаменты и концерты.
В тот же день на Ратушной площади пройдет традиционный большой концерт летнего солнцестояния Vidusvasaras dzīvestības, где выступят танцевальные коллективы культурного центра Mazā ģilde.
19 июня на Домской площади весь день будет работать рынок, где можно будет купить травы, изделия ремесленников и сезонные продукты. Вечером праздничные мероприятия пройдут у Малой гильдии и у культурного центра Imanta.
18 и 19 июня Рижский музей фарфора проведет бесплатные творческие мастерские Saulgrieži, на которые нужно предварительно записаться.
20 июня в концертном зале Ave Sol состоится концерт Saulstāvji, а в культурном пространстве Strops в Страздумуйжском парке на Югле праздник отметят с ансамблем Suitu sievas, аккордеонисткой Каролине Ванцане, мастерскими по плетению венков и вечерними посиделками у костра.
Главное мероприятие программы пройдет 20 июня в парке Узварас. С 15:00 и до позднего вечера там будут концерты фольклорных коллективов, творческие мастерские, рынок ремесленников и домашних производителей. В 21:00 начнется украшение Янова костра, совместное пение и концерт группы Zāle. В 23:00 состоится танцевальное представление Jāņu nakti darināju с участием ансамбля Daiļrade и смешанного хора Sōla. После полуночи запланированы ритуал зажжения костра, танцы и пение с группой Rikši.