В Риге готовят большую программу Лиго: где и когда пройдут главные события

Первые мероприятия начнутся 17 июня. В культурном пространстве Strops у филиала библиотеки в Чиекуркалнсе пройдет ритуал зажжения огня с фольклорной группой Delve, а также мастерские по плетению венков. В тот же день праздник пройдет и в Плявниеки — с участием Лаумы Матуле и фольклорных коллективов Kokle и Tarkšķi.