В Латвии планируют поставить ветрогенераторы гигантского размера. Кому посчастливилось жить по соседству?
Акционерное общество Latvenergo сообщает о том, что получило от Строительного управления Прейльского края разрешение на строительство восьми ветряных турбин в ветропарке «Риебини». Срок реализации разрешения установлен до 26 марта 2031 года.
В парке планируется установить 8 турбин мощностью до 7,2 МВт каждая. Высота башни — до 199 метров, диаметр ротора — до 175 метров, максимальная высота установки — до 285 метров.
Проект получил положительные заключения от Управления охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde) и Государственной службы окружающей среды (Valsts vides dienests), а также технические условия от этой службы. Кроме того, имеется заключение Министерства обороны и разрешение на подключение к сети от Агентства энергетики и окружающей среды (Enerģētikas un vides aģentūra).
Latvenergo обещает обеспечить контактный телефон для информирования населения, регулярно предоставлять отчеты о мониторинге птиц и летучих мышей, а также данные по уровню шума. Турбины будут оснащены датчиками обледенения и системой автоматической остановки при соответствующих погодных условиях.
Изначально рассматривалось размещение 35 турбин, однако с учетом экологических требований, позиции Министерства обороны и условий территориального планирования Прейльского края проект был значительно сокращен.
В рамках оценки воздействия на окружающую среду было получено положительное заключение на строительство 11 турбин. Хотя по нормативам минимальное расстояние до жилых домов составляет 800 метров, Дума Прейльского края настаивала на увеличении этой дистанции до 1300 метров. Latvenergo согласилась с этим условием, отказавшись еще от трех турбин ради достижения компромисса с местными жителями и самоуправлением.