Под Елгавой хотят построить очередной ветропарк. А мнение населения кого-то интересует?
Компания Utilitas Wind объявила о том, что намерена построить парк ветрогенераторов в волостях Элея и Сесава Елгавского края.
Самоуправление Елгавского края недавно получило письмо от Utilitas Wind о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду для проекта парка ветроэлектростанций «Элея».
Компания информирует, что «в апреле этого года начата процедура оценки воздействия на окружающую среду для планируемой деятельности — строительства и эксплуатации парка ветроэлектростанций «Элея» в волостях Элея и Сесава Елгавского края, а также в волости Свитене Баускского края. Проект предусматривает до 17 ветроэлектростанций с общей планируемой мощностью до 120 МВт, включая возможность интеграции стационарной системы накопления энергии. Размещение турбин будет уточнено в рамках оценки воздействия на окружающую среду с учетом расстояний от жилых домов, сел, городов, лесных массивов и особо охраняемых природных территорий.
Учитывая высокий общественный интерес к развитию ветропарков, самоуправление Елгавского края пригласило представителей Utilitas Wind на встречу 16 апреля, чтобы разъяснить концепцию создания ветропарка. Цель совещания — обсудить возможное создание ветропарка, его масштаб, выгоды для жителей и экономики, а также влияние на окружающую среду, чтобы самоуправление могло информировать жителей и ответить на их вопросы.
Согласно закону, после принятия решения Государственной службой по окружающей среде о применении процедуры оценки воздействия на окружающую среду и получения программы по планируемому проекту будет организовано общественное обсуждение, которое продлится не менее 20 рабочих дней. Сообщение о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду будет опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis, на сайте самоуправления, а также информация будет размещена в помещениях волостной администрации. Для информирования о планируемом проекте в мае 2026 года компания планирует организовать встречу с жителями.
