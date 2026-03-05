Надежды пошли по ветру: Latvenergo объяснило, при каком условии в стране снизится стоимость электроэнергии

Комментируя работу ветряных турбин и аккумуляторов зимой при низких температурах, Чаксте отметил, что ветряные турбины, которые устанавливает Latvenergo, являются морозоустойчивыми и оснащены специальной технологией, предназначенной для работы в таких погодных условиях, поэтому проблем возникнуть не должно. Аналогичная ситуация и с батареями. «Здесь нет технологического вызова. Вызов заключается в том, дует ветер или нет. Это свойство, присущее любому возобновляемому ресурсу», — пояснил Чаксте.