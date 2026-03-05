Надежды пошли по ветру: Latvenergo объяснило, при каком условии в стране снизится стоимость электроэнергии
По мере увеличения доли возобновляемой энергии цена на электроэнергию может умеренно снизиться. Об этом сказал в интервью агентству LETA председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте. Он рассказал, что в прошлом году, несмотря на довольно серьезные вызовы, например отключение от сети BRELL, средняя цена электроэнергии снизилась примерно на 3%.
Latvenergo в этом году планирует завершить строительство ветропарка Laflora, который будет производить около 5–6% от потребления Латвии. Также начнут работу несколько солнечных парков, а в конце года Latvenergo планирует ввести в эксплуатацию и ветропарк Pienava.
«С появлением этой возобновляемой энергии, которая дешевле ископаемой, поскольку на нее наложены дополнительные налоги на выбросы углекислого газа, мы можем прогнозировать, что тенденция будет направлена на умеренное снижение цен», — сказал Чаксте.
Чаксте рассказал, что на рынке произошла довольно существенная коррекция цен вниз, и использование литий-ионных батарей стало коммерчески обоснованным. Latvenergo также планирует построить аккумуляторные парки общей мощностью около 300 мегаватт (MW), которые помогут лучше справляться с пиками цен на электроэнергию.
Батареи можно будет заряжать тогда, когда цены равны нулю, а затем участвовать на рынке с этой электроэнергией в периоды наивысших цен, тем самым немного сглаживая ценовые колебания.
Комментируя работу ветряных турбин и аккумуляторов зимой при низких температурах, Чаксте отметил, что ветряные турбины, которые устанавливает Latvenergo, являются морозоустойчивыми и оснащены специальной технологией, предназначенной для работы в таких погодных условиях, поэтому проблем возникнуть не должно. Аналогичная ситуация и с батареями. «Здесь нет технологического вызова. Вызов заключается в том, дует ветер или нет. Это свойство, присущее любому возобновляемому ресурсу», — пояснил Чаксте.
