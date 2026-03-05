Латвия существенно сократила объем денежной помощи украинским беженцам и лишила их одной льготы
В Латвии со статусом временной защиты в настоящее время проживает более 31 000 гражданских жителей Украины, в том числе почти 7000 детей, говорится в презентации, подготовленной Министерством культуры для Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества.
Представители Министерства культуры во время заседания отметили, что в прошлом году поток приехавших оставался умеренным. В местах, предоставленных самоуправлениями, сейчас проживает более 3000 гражданских жителей Украины, при этом в резерве свободными остаются примерно 100 спальных мест.
Занятость для этой группы по-прежнему является одной из главных основ интеграции — в конце 2025 года трудовые отношения были у более чем 10 000 граждан Украины, которые чаще всего работают в обрабатывающей промышленности, сфере гостеприимства, торговле, транспорте и строительстве.
С 2023 года латышский язык изучили почти 16 000 гражданских жителей Украины, в том числе более 1000 детей только в 2025 году. В свою очередь мероприятия культурной ориентации и интеграции, которые администрирует Фонд интеграции общества, в прошлом году собрали более 19 000 участников.
В презентации также указано, что в сфере здравоохранения в начале 2026 года вступили в силу существенные изменения — теперь все украинские беженцы должны платить пациентский взнос, если только они не входят в одну из групп, которые в соответствии с законом освобождены от этой обязанности. Исключение предусмотрено также для тех пациентов, которых в лечебные учреждения Латвии доставляют в рамках оплачиваемой государством медицинской транспортировки из Украины.
Финансирование помощи гражданских жителей Украины в 2026 году планируется в размере 39,718 миллиона евро, что меньше, чем в 2025 году, когда на эту цель было выделено 65 миллионов евро.