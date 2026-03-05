Латвия существенно сократила объем денежной помощи украинским беженцам и лишила их одной льготы

В презентации также указано, что в сфере здравоохранения в начале 2026 года вступили в силу существенные изменения — теперь все украинские беженцы должны платить пациентский взнос, если только они не входят в одну из групп, которые в соответствии с законом освобождены от этой обязанности. Исключение предусмотрено также для тех пациентов, которых в лечебные учреждения Латвии доставляют в рамках оплачиваемой государством медицинской транспортировки из Украины.