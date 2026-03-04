Странное пятно на шее Трампа вновь заставило обсуждать его здоровье
Президента США Дональда Трампа 2 марта заметили с красным пятном на шее во время публичного мероприятия, что сразу же вызвало спекуляции о состоянии его здоровья.
Белый дом сообщил, что президент использует на правой стороне шеи крем, назначенный врачом для устранения кожного раздражения. Однако объяснений причин покраснения дано не было — лишь отмечено, что оно может сохраняться еще несколько недель.
В последние месяцы внимание общественности привлекали и другие необычные детали. Например, у Трампа неоднократно замечали синяки на руке, которые в Белом доме объясняли побочным эффектом частых рукопожатий. В одном случае Трамп утверждал, что ударился о стол, в другом — что получил травму, столкнувшись ладонями с министром юстиции Пэм Бонди, которая носила кольцо.
Также он упоминал, что принимает аспирин, разжижающий кровь. «Принимайте аспирин, если вам важно здоровье сердца, но не принимайте его, если не хотите небольших синяков», — заявил в конце января 79-летний президент. На публичных мероприятиях синяки нередко маскировались гримом.
Ранее Трамп часто критиковал состояние здоровья своего предшественника — бывшего президента США Джо Байдена, называя его «сонным Джо» и ставя под сомнение его физическое и умственное состояние. Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США — он вступил в должность в 2021 году в возрасте 78 лет и завершил срок в 82 года. Вторым по возрасту хозяином Белого дома является Дональд Трамп, начавший свою вторую президентскую каденцию в 2025 году — также в 78 лет.