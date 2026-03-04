Странное пятно на шее Трампа вновь заставило обсуждать его здоровье

Ранее Трамп часто критиковал состояние здоровья своего предшественника — бывшего президента США Джо Байдена, называя его «сонным Джо» и ставя под сомнение его физическое и умственное состояние. Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США — он вступил в должность в 2021 году в возрасте 78 лет и завершил срок в 82 года. Вторым по возрасту хозяином Белого дома является Дональд Трамп, начавший свою вторую президентскую каденцию в 2025 году — также в 78 лет.