Хургада и Шарм-эш-Шейх перед каникулами: стоит ли опасаться поездок в Египет?
Пока военная напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, в Египте повседневная жизнь остается спокойной, а ситуация с безопасностью на курортах существенно не изменилась. При этом региональный конфликт вызывает тревогу из-за возможных экономических последствий и рисков для судоходства. Об этом в программе «900 секунд» заявил посол Латвии в Египте Андрис Разанс, призвав путешественников внимательно следить за официальной информацией и принимать взвешенные решения.
Посол подчеркнул, что Египет не изолирован от событий в регионе, однако прямого, заметного влияния на повседневную жизнь сейчас не наблюдается. «Жизнь спокойная», — отметил Разанс, добавив, что напряженность больше ощущается в информационном пространстве: люди активно следят за происходящим и обсуждают возможные сценарии.
Египет — одно из ключевых государств региона, и его экономика тесно связана с общей ситуацией на Ближнем Востоке. Особые опасения, по словам посла, вызывают события вокруг Ормузского пролива и безопасность судоходства, поскольку любые перебои могут существенно повлиять как на экономику Египта, так и Европы. В преддверии весенних школьных каникул актуален и вопрос безопасности на курортах — например, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, где традиционно отдыхают многие жители Латвии.
Разанс сообщил, что на данный момент существенных изменений в сфере безопасности не зафиксировано. Посольство Латвии поддерживает тесный контакт с египетскими структурами и другими дипломатическими представительствами, регулярно оценивая возможные риски. Также европейские страны, включая Латвию, и США не изменяли своих официальных рекомендаций по поездкам в Египет.
Тем не менее посол призвал путешественников внимательно следить за актуальной информацией, которую публикует Министерство иностранных дел Латвии, и перед поездкой оценивать ситуацию. Он также напомнил о важности регистрации в добровольном реестре Консульского департамента «Ceļo droši», чтобы при необходимости посольство могло оперативно связаться с гражданами Латвии.
Отвечая на вопрос о гражданах Латвии, которые сейчас находятся в Израиле и рассматривают возможность добраться до Египта по суше, посол подчеркнул, что решение следует принимать индивидуально. Если принято решение уехать раньше, он советует сделать это заблаговременно и иметь при себе наличные (например, в долларах США), поскольку на пограничных пунктах не всегда возможны безналичные расчеты.
По имеющейся у посла информации, пограничный пункт между Израилем и Египтом открыт, а авиасообщение из Египта в Европу продолжается — воздушное пространство не закрыто.