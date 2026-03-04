Что сейчас происходит с Sēnīte? Как продвигается восстановление легендарного ресторана
Три года назад прозвучала новость, которая по-настоящему обрадовала многих: было объявлено о намерении восстановить одну из самых знаковых жемчужин латвийской модернистской архитектуры — некогда легендарный ресторан «Сените» (Sēnīte). Что там происходит сейчас?
Поскольку в последнее время вокруг восстановления Sēnīte воцарилась определенная тишина и в публичном пространстве не вполне ясно, на каком этапе сейчас находятся работы и какие шаги запланированы далее, Jauns.lv связался с представителями Sēnīte, чтобы выяснить актуальную ситуацию.
В ответ было сообщено, что вся информация о проделанной работе доступна на странице ресторана Sēnīte в Facebook, что свидетельствует о постепенном продвижении проекта.
Одним из наиболее заметных выполненных работ стало очищение куполообразной крыши здания ресторана. Как отмечает новый владелец Sēnīte Роланд Зуевич, уникальный силуэт купольного сооружения запомнился нескольким поколениям — как место встреч, как культурный знак, как символ архитектуры будущего своего времени. Именно благодаря куполу ресторан включен в список архитектурных памятников.
В начале ноября обновлением купола занялась компания MasterClean.lv. Ее представители признают, что, проезжая мимо «Сените», часто задумывались о том, как это место выглядело в годы расцвета, и потому решили внести практический вклад в возрождение здания, взяв на себя мойку купола как один из первых видимых этапов работ:
«Никто из нас никогда не сидел в ресторане за столом, не заказывал еду и не слушал живую музыку, но это место всегда было символом. Частью наших дорог, родительских рассказов или латвийского пейзажа, который не хочется видеть заброшенным. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять — да, это тот самый момент. Момент, когда нельзя оставаться в стороне. Именно поэтому мы, MasterClean.lv, решили внести свой вклад в возрождение этого здания. Когда узнали, что начаты реставрационные работы, долго не раздумывали. Мытье купола показалось естественным первым шагом, который мы можем взять на себя. Мы связались с владельцем восстанавливаемого ресторана Роландом Зуевичем и предложили свою помощь».
В начале этого года к благоустройству территории подключилась также компания промышленного альпинизма и арбористики KNK Works. Ее основатель Ник Вилюмс рассказывает, что интерес к легендарному ресторану и желание помочь улучшить визуальный облик окружающей среды возникли совершенно естественно.
«Мы много слышали о знаменитом ресторане Sēnīte поэтому возник интерес узнать, как продвигается процесс его восстановления. Связавшись с владельцем Роландом Зуевичем, сразу стало ясно, что сложится хорошее сотрудничество. Я хотел помочь улучшить общий визуальный облик исторического места. Поэтому наша компания KNK WORKS оперативно обследовала деревья на территории. Было понятно, что необходимо провести работы по улучшению общего ландшафта. Мы спилили одно опасное дерево, на что у владельца было соответствующее разрешение, а также привели в порядок две сосны с большим количеством сломанных и сухих ветвей. Кроны деревьев сформированы так, чтобы исторический Sēnīte стал более открытым и визуально привлекательным».
По словам владельца ресторана Sēnīte Роланда Зуевича: «Каждая работа, каждое участие и помощь приближают нас к тому историческому месту, каким мы хотим его видеть — восстановленным и ухоженным».
О легендарной популярности «Сените» лучше всего говорит простой факт — у придорожного магазинчика почти всегда тянулась длинная очередь. Чаще всего вспоминают, что настоящим хитом были сосиски с тушеной капустой, однако посетители высоко ценили и широкий выбор соленых и сладких булочек, которые делали «Сените» обязательной остановкой в пути.
Работы по обновлению исторического ресторана Sēnīte
Компания Latvian Catering Company приступила к реставрационным работам исторического ресторана Sēnīte и выражает надежду, что к 60-летию ресторана – 5 ...
С осени 2023 года у Sēnīte новый владелец — предприятие общественного питания Latvian Catering Company, которое приступило к восстановлению комплекса, долгие годы находившегося в запустении.