Что сейчас происходит с Sēnīte? Как продвигается восстановление легендарного ресторана

«Никто из нас никогда не сидел в ресторане за столом, не заказывал еду и не слушал живую музыку, но это место всегда было символом. Частью наших дорог, родительских рассказов или латвийского пейзажа, который не хочется видеть заброшенным. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять — да, это тот самый момент. Момент, когда нельзя оставаться в стороне. Именно поэтому мы, MasterClean.lv, решили внести свой вклад в возрождение этого здания. Когда узнали, что начаты реставрационные работы, долго не раздумывали. Мытье купола показалось естественным первым шагом, который мы можем взять на себя. Мы связались с владельцем восстанавливаемого ресторана Роландом Зуевичем и предложили свою помощь».