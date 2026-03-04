"Это будут непростые люди": Латвии придется задуматься о судьбе украинских ветеранов
Когда война в Украине рано или поздно завершится, перед Латвией и Европой в целом встанет новый вызов — как интегрировать людей, прошедших через боевые действия. Политолог Филип Раевский призывает уже сейчас задуматься о возможных рисках и решениях.
В эфире программы «Preses klubs» на TV24 политолог и сооснователь агентства общественных связей Mediju tilts Филип Раевский заявил, что окончание войны в Украине принесет не только облегчение, но и серьезные социальные вызовы. По его словам, необходимо заранее продумать, что будет с военнослужащими, которые длительное время провели в окопах и на передовой. В первую очередь речь идет об украинских солдатах. Возможны разные сценарии: кто-то из них поедет в Латвию к семьям, бежавшим от войны, в других случаях — семьи отправятся к ним.
«Нам нужно понять, что мы будем делать, потому что это будут очень непростые люди, прошедшие через войну», — подчеркнул Раевскис. Он отметил, что такие люди будут отличаться от общества не только опытом, но и внутренним состоянием.
Политолог напомнил о негативном опыте времен СССР после войны в Афганистане, когда часть ветеранов, обладавших боевыми навыками, оказалась вне системы социальной поддержки. «Чтобы ни в коем случае не возникли такие факторы, как это было после афганской войны в СССР, когда появились банды из людей, способных воевать», — пояснил он.
По мнению Раевского, подобная проблема может затронуть не только Латвию, но и всю Европу. Он также обратил внимание на психологические последствия войны. «У них будут навыки, которых нет ни у кого здесь. У них будут психологические проблемы, и в пределах возможного им нужно будет помогать», — отметил эксперт. Главное, подчеркнул политолог, не отталкивать этих людей, а заранее продумать механизмы их поддержки и интеграции в мирную жизнь.