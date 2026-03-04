"Это будут непростые люди": Латвии придется задуматься о судьбе украинских ветеранов

По мнению Раевского, подобная проблема может затронуть не только Латвию, но и всю Европу. Он также обратил внимание на психологические последствия войны. «У них будут навыки, которых нет ни у кого здесь. У них будут психологические проблемы, и в пределах возможного им нужно будет помогать», — отметил эксперт. Главное, подчеркнул политолог, не отталкивать этих людей, а заранее продумать механизмы их поддержки и интеграции в мирную жизнь.