ВИДЕО: трагедия на популярном литовском курорте - прыжок на снегоходе закончился гибелью водителя

Мужчина погиб на месте происшествия. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент трагедии. До того как полиция официально подтвердила факт инцидента, в обществе звучали различные версии — в том числе предположения, что видео снято за пределами Литвы или даже создано с помощью искусственного интеллекта.