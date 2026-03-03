ВИДЕО: трагедия на популярном литовском курорте - прыжок на снегоходе закончился гибелью водителя
В литовском курортном городе Нида, одном из самых популярных мест отдыха туристов на Куршской косе, в выходные произошла трагедия — на льду погиб местный житель, который на снегоходе врезался в мол Ниды.
Как сообщает литовский портал 15min, в субботу около 15.51 в Неринге, на Куршской косе, у улицы Наглю, снегоход Lynx GT Comender 900HE под управлением 51-летнего мужчины, двигаясь по льду, врезался в занесенный снегом мол, высоко поднялся в воздух и с сильным ударом упал на землю.
Мужчина погиб на месте происшествия. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент трагедии. До того как полиция официально подтвердила факт инцидента, в обществе звучали различные версии — в том числе предположения, что видео снято за пределами Литвы или даже создано с помощью искусственного интеллекта.
Местные жители характеризуют погибшего как опытного водителя снегохода. По словам очевидца, место происшествия находилось примерно в 40 метрах от мола, и именно на такое расстояние отлетел снегоход. Предполагается, что во время полета он мог подняться на высоту 15–20 метров.
Неофициально говорится, что мужчина, возможно, пытался перепрыгнуть через мол, однако этот рискованный маневр закончился трагически.