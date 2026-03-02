В Конституционном суде прозвучало заявление, что русский язык создает риск для суверенитета Латвии

«И это не преувеличение. Никто не оспаривает, что оспариваемые нормы действительно допускают существенное расширение присутствия русского языка в общественных медиа на основании лишь положительного голосования двух членов Совета общественных электронных СМИ. Решения двух человек. Решения, которое потенциально может восстановить влияние идеологии русского мира в Латвии — не с помощью танков и ракет, а посредством действий, которые в настоящее время допускает закон. И именно поэтому этот вопрос не является формальным. Это вопрос конституционного характера — о самоопределении государства, о его информационном пространстве и о его будущем», — заявил Смилтенс.