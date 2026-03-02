ОАЭ оплатят проживание туристам, застрявшим в Дубае из-за закрытия неба

Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) заявило, что государство покроет все расходы на проживание туристов, пострадавших от ограничений, вызванных боевыми действиями, и не сумевших покинуть страну. Расходы будут компенсироваться до полного урегулирования ситуации. Национальные авиакомпании Emirates и Etihad совместно с аэропортами уже обслужили более 20 000 пассажиров, чьи рейсы были перенесены или отменены. Путешественникам предоставляются временное размещение, питание и помощь в перепланировании рейсов.