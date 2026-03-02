ОАЭ оплатят проживание туристам, застрявшим в Дубае из-за закрытия неба
После частичного закрытия воздушного пространства из-за военной эскалации Объединенные Арабские Эмираты объявили, что оплатят проживание всем туристам, не сумевшим покинуть страну из-за отмены рейсов.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что покроют расходы на проживание всех застрявших в стране путешественников. Такое решение принято после того, как из-за военной эскалации в регионе было частично закрыто воздушное пространство государства и отменен ряд рейсов.
После ударов США и Израиля по Ирану ОАЭ временно ограничили авиасообщение. В Дубае и Абу-Даби сообщалось о разрушениях, вызванных взрывами. Из-за закрытия воздушного пространства все рейсы в страну и из нее были отменены, и многим туристам пришлось оставаться в стране дольше, чем планировалось изначально.
Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) заявило, что государство покроет все расходы на проживание туристов, пострадавших от ограничений, вызванных боевыми действиями, и не сумевших покинуть страну. Расходы будут компенсироваться до полного урегулирования ситуации. Национальные авиакомпании Emirates и Etihad совместно с аэропортами уже обслужили более 20 000 пассажиров, чьи рейсы были перенесены или отменены. Путешественникам предоставляются временное размещение, питание и помощь в перепланировании рейсов.
Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ подчеркнуло, что ситуация постоянно отслеживается, а работа аэропортов и авиакомпаний координируется для как можно более быстрого и безопасного восстановления нормального авиасообщения. Пассажирам рекомендуется следить только за официальными источниками информации и связываться со своей авиакомпанией по вопросам изменений в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic продлила отмену рейсов в Дубай и Тель‑Авив из‑за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений воздушного пространства.