Отпуск отменяется: airBaltic продлевает отмену рейсов в Дубай и Тель‑Авив

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продлила отмену рейсов в Дубай и Тель-Авив и обратно в связи с ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке и региональными ограничениями воздушного пространства, сообщили в авиакомпании. До четверга, 5 марта, включительно отменены все рейсы airBaltic в Дубай и из Дубая, а также рейс из Дубая в Ригу в пятницу, 6 марта, который должен был вылететь в 9.30.