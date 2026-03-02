Отпуск отменяется: airBaltic продлевает отмену рейсов в Дубай и Тель‑Авив
Латвийская авиакомпания airBaltic продлила отмену рейсов в Дубай и Тель‑Авив из‑за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений воздушного пространства.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продлила отмену рейсов в Дубай и Тель-Авив и обратно в связи с ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке и региональными ограничениями воздушного пространства, сообщили в авиакомпании. До четверга, 5 марта, включительно отменены все рейсы airBaltic в Дубай и из Дубая, а также рейс из Дубая в Ригу в пятницу, 6 марта, который должен был вылететь в 9.30.
Все рейсы в Тель-Авив и обратно отменены до понедельника, 9 марта. Пассажирам рекомендуется не ехать в аэропорт до получения информации о статусе рейсов.
Авиакомпания сообщает, что если рейс запланирован в этот период, пассажирам будет обеспечено перебронирование на следующий доступный рейс или же они могут запросить возврат денег на сайте airBaltic.com.