Эта норма неэффективна: в Латвии предлагают запретить длинные выходные
Депутат Сейма Айва Виксна (Apvienotais saraksts) внесла предложение о поправках к Закону о труде, призывая исключить норму, регулирующую перенос рабочего дня в случаях, когда он выпадает между праздничным днем и выходными.
В настоящее время закон предусматривает, что если в рабочей неделе один рабочий день приходится между праздничным днем и выходными, работодатель может объявить этот день выходным и перенести его на субботу той же недели или другой недели в том же месяце.
Также в законе указано, что в отношении работников государственных и муниципальных учреждений с пятидневной рабочей неделей с понедельника по пятницу распоряжение о переносе рабочего дня издает Кабинет министров.
Депутат предлагает исключить данное регулирование из закона.
Как поясняет Виксна, практика показывает, что предлагающаяся к исключению норма неэффективна, особенно в случае учреждений, финансируемых из государственного бюджета. Работодатели в частном секторе свободны в своем выборе и не всегда используют возможность переноса рабочего дня. Это фактически создает ситуацию, когда в формально установленный рабочий день не все доступны, отмечает депутат.
Она указывает, что согласно Закону об устройстве государственного управления руководитель учреждения прямого управления организует выполнение функций учреждения и отвечает за это, руководит административной работой, обеспечивая ее непрерывность, целесообразность и законность.
Организация рабочего времени является прямой ответственностью работодателя и руководителя учреждения и должна осуществляться с учетом конкретных потребностей деятельности, подчеркивает депутат.
«Общая норма о переносе рабочих дней необоснованно ограничивает свободу действий руководителя по обеспечению непрерывной и эффективной работы, а также создает ситуации, в которых ограничиваются те учреждения или затрагиваются те предприятия, которые объективно могут и хотят работать», — заявляет Виксна, добавляя, что с учетом того, что на практике норма применяется не единообразно и не достигает поставленной цели, нет оснований сохранять такое регулирование.
Кроме того, она отмечает, что такая централизованная организация рабочего времени снижает гибкость латвийских предприятий и учреждений в международной среде. Работая на глобальных рынках, сотрудничество с иностранными партнерами требует постоянной доступности и способности адаптировать режим работы к международному ритму, поясняет Виксна.
«Норматив, который искусственно ограничивает работу в определенные дни, ставит латвийских работодателей в менее конкурентоспособное положение по сравнению с другими странами, где организация рабочего времени остается в компетенции самих предприятий и учреждений», — считает депутат.