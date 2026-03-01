Эта норма неэффективна: в Латвии предлагают запретить длинные выходные

«Общая норма о переносе рабочих дней необоснованно ограничивает свободу действий руководителя по обеспечению непрерывной и эффективной работы, а также создает ситуации, в которых ограничиваются те учреждения или затрагиваются те предприятия, которые объективно могут и хотят работать», — заявляет Виксна, добавляя, что с учетом того, что на практике норма применяется не единообразно и не достигает поставленной цели, нет оснований сохранять такое регулирование.