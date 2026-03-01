Действительно ли поколение Z ленивое и слишком требовательное к работодателю? А может, у них есть чему поучиться

Но если работодатель думает, что сможет быстро «переделать» зумеров, стоит помнить: представители этого поколения не считают работу чем-то, что нужно любой ценой удерживать. Они понимают, что мир открыт и благодаря технологиям возможностей много. Именно поэтому они легче принимают решение уйти, если их что-то не устраивает. Это не хорошо и не плохо — все зависит от того, как мы интерпретируем их поведение, отношение и ценности.