Действительно ли поколение Z ленивое и слишком требовательное к работодателю? А может, у них есть чему поучиться
Эксперт по развитию лидерства компании Figure Baltic Advisory Ольга Дзене отмечает, что о поколении Z, или зумерах, существует множество стереотипов, особенно об их отношения к работе. Нередко считается, что зумеры ленивы, не готовы работать сверхурочно, предъявляют высокие требования к работодателю и при малейшем недовольстве готовы сразу уволиться. На самом деле поколение Z просто умеет выстраивать здоровые границы и заботится о балансе между работой и личной жизнью. И есть многое, чему другие поколения могли бы у них поучиться.
Открыты миру, но при этом чувствуют неуверенность
Представители поколения Z родились в период с 1997 по примерно 2012 год. Старшие из них уже вышли на рынок труда, и о них распространилось множество стереотипов относительно трудовой этики, взглядов и отношения к работе.
По данным Центрального статистического управления, в Латвии это поколение составляет около 14% занятых (122 000 человек в возрасте от 15 до 29 лет). Прежде чем соглашаться со стереотипами о зумерах, важно понять контекст и условия, в которых они выросли.
Часто упоминается, что зумеры росли в благополучных материальных условиях, с технологиями и смартфоном в руках. Однако забывается, что на их детство и подростковые годы повлияли экономический кризис 2008 года, пандемия и война на Украине. Будучи открытыми миру и мыслящими глобально, зумеры одновременно чувствуют нестабильность и неуверенность.
Не боятся устанавливать здоровые границы
Представители этого поколения действительно предъявляют к работодателям иные требования по сравнению с предыдущими поколениями. Они хотят организованную рабочую среду, ясность целей и обязанностей, осмысленную работу, дружелюбных коллег, а также уважение к своему свободному времени и личной жизни. Разве это слишком много?
Это поколение умеет и не боится устанавливать здоровые границы. Это часто воспринимается неправильно, но на самом деле является важным навыком, которому представители других поколений могли бы поучиться.
Ожидают заботы о ментальном здоровье
Да, у многих представителей этого поколения более уязвимое ментальное здоровье. На это повлиял упомянутый глобальный фон событий — это не их осознанный выбор и не каприз. Именно поэтому они сталкиваются с более высоким риском выгорания.
Зумеры ожидают, что работодатель будет заботиться и об их ментальном здоровье, например предоставляя возможность посещать психолога в качестве одного из бонусов. Это точно не то поколение, которое сочтет кофе и фрукты в офисе значимым преимуществом.
Не пытаться переделывать зумеров
Говоря о приходе поколения Z на рынок труда, часто обсуждается, кто к кому должен адаптироваться. Важно помнить, что зумеры сейчас — молодежь, а в юности почти каждый из нас в той или иной степени был идеалистом. У каждого свой путь личностного роста, и взгляды на жизнь со временем меняются.
Но если работодатель думает, что сможет быстро «переделать» зумеров, стоит помнить: представители этого поколения не считают работу чем-то, что нужно любой ценой удерживать. Они понимают, что мир открыт и благодаря технологиям возможностей много. Именно поэтому они легче принимают решение уйти, если их что-то не устраивает. Это не хорошо и не плохо — все зависит от того, как мы интерпретируем их поведение, отношение и ценности.
Ожидают уважения и баланса
Работодатели могут задаться вопросом, какая работа нравится зумерам. Тенденции показывают, что представители поколения Z чаще предпочитают работу в международных компаниях. Им важно, чтобы работа имела смысл и помогала делать мир лучше, поэтому они часто участвуют в некоммерческих организациях, благотворительности и подобных инициативах.
От работодателя они ожидают уважительного отношения и баланса между работой и личной жизнью. Они склонны выбирать профессии, которые более заметны в медиа и социальных сетях, например IT или креативные индустрии.
Наконец, важно учитывать, что зумеры равнодушны к иерархии — нравится нам это или нет, но они выше ценят реальные достижения и компетенции человека, а не статус. Проблема в том, что представители других поколений иногда воспринимают это как неуважение. Однако зумеры уважают других людей, просто, по их мнению, уважение заслуживается делами, а не титулами.
Поколение Z не ленивое и не чрезмерно требовательное — оно просто отражает эпоху, в которой мы живем. Их отношение к работе высвечивает то, что предыдущие поколения часто принимали как само собой разумеющееся: неясные правила, переработки и пустую иерархию.
Задача работодателей — не «перевоспитывать» зумеров, а понять, как ценности этого поколения могут стать дополнительным ресурсом для организации. Те, кто это поймет, получат не только лояльных сотрудников, но и более устойчивую, человечную и готовую к будущему рабочую среду.
