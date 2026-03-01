Действительно ли перец чили облегчает боль? Профессор Вия Эниня объясняет

Маленький острый чили — родственник крупного сладкого перца, и все они богаты аскорбиновой кислотой, то есть ценным витамином C, столь необходимым для иммунитета. В красном перце витамина C в три раза больше, чем, например, в жёлтом. Значит, и румяный чили станет щедрым источником аскорбиновой кислоты. Все перцы содержат также бета-каротин — предшественник витамина A. В чили есть лютеин и зеаксантин, важные для остроты зрения, а также биофлавоноиды — вещества, защищающие клетки от болезней и повреждений.

Благодаря своему согревающему действию чили улучшает кровообращение и обладает антибактериальными свойствами. Он также активизирует обмен веществ, однако с этой пряностью нужно быть по-настоящему осторожным: в больших количествах чили может раздражать желудок, мочевыводящие пути и другие слизистые оболочки, весьма чувствительные к воздействию. Более того — острый перец способен вызвать ожоги слизистых, что может закончиться язвой или другими серьёзными последствиями.

Ингаляция при заложенном носе

На литр воды берётся треть стручка чили. Воду доводят до кипения и добавляют крупно нарезанный (не молотый) чили.

Наклонитесь над паром (не обожгите лицо), накройте голову полотенцем, чтобы пар не уходил, и дышите не дольше двух минут.

Как выбрать хороший чили?

Свежий перец имеет яркий цвет, блестящую кожицу и упругую мякоть — не мягкую и сморщенную. Зелёный хвостик должен быть крепким, без трещин. При покупке сушёного чили следите, чтобы цвет оставался насыщенным, иначе рискуете приобрести перец без вкуса и аромата.

Помните! Употребляя свежий чили, старайтесь, чтобы перец не касался губ и кончика языка — это особенно чувствительные места. И ни в коем случае не трогайте глаза перчёными руками.