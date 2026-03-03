Полиция предупредила жителей Латвии относительно просмотра запрещенных в стране телеканалов
Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции, Резекненского регионального отдела, расследуя уголовный процесс о незаконном распространении телевидения, задержало мужчину 1968 года рождения. Правоохранители установили, что незаконное телевидение обеспечивалось жителям Резекненского и Лудзенского краев. Государственная полиция продолжает расследование.
19 февраля 2026 года должностные лица Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции, Резекненского регионального отдела, в сотрудничестве с сотрудниками Главного управления криминальной полиции, проведя ряд следственных действий, задержали мужчину 1968 года рождения по подозрению в незаконном предоставлении за плату телевизионных услуг жителям Резекненского и Лудзенского краев.
Правоохранители провели несколько обысков в связи с незаконным обеспечением доступа к телевизионным программам, которые согласно решениям Совета Европейского союза и Национального совета по электронным СМИ запрещены к распространению на территории Европейского союза. В ходе расследования также установлено, что данное лицо, возможно, таким образом нарушило смежные права, предоставляя клиентам телевизионные услуги без лицензии и соответствующих разрешений правообладателей.
Во время санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли носители данных, мобильные телефоны, компьютер и оборудование для приема, обработки и распространения телевизионного сигнала.
В Государственной полиции по данному факту был начат уголовный процесс по статье 208 Уголовного закона, то есть за занятие предпринимательской деятельностью, в отношении которой установлен специальный запрет. За такое преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или кратковременного лишения свободы, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без конфискации имущества и с лишением права на определенную или все виды коммерческой деятельности либо на определенное занятие или права занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.
Государственная полиция и Национальный совет по электронным средствам массовой информации призывают жителей быть внимательными и не откликаться на предложения незарегистрированных поставщиков телевизионных услуг, а владельцев мест публичных развлечений — ответственно относиться к содержанию, которое они демонстрируют своим посетителям, и к условиям его использования.
Должностные лица Латгальского регионального управления Государственной полиции в течение 2025 года провели 110 проверок законности аудиовизуального содержания. В прошлом году было начато 27 процессов об административных правонарушениях, шесть уголовных процессов и четыре уголовных процесса переданы для начала уголовного преследования.
Как ранее писал Otkrito.lv, для жителей приграничных регионов российское телевидение доступнее латвийского.