Полиция предупредила жителей Латвии относительно просмотра запрещенных в стране телеканалов

В Государственной полиции по данному факту был начат уголовный процесс по статье 208 Уголовного закона, то есть за занятие предпринимательской деятельностью, в отношении которой установлен специальный запрет. За такое преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или кратковременного лишения свободы, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без конфискации имущества и с лишением права на определенную или все виды коммерческой деятельности либо на определенное занятие или права занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.