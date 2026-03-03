Латвийские эксперты: иранский режим потрясен, но слишком силен, чтобы пасть
Удары США и Израиля по Ирану не привели к ослаблению режима, считают эксперты. По их оценке, иранская оппозиция остается разрозненной, а власть — устойчивой, несмотря на внутренние разногласия и внешнее давление.
Удары США и Израиля потрясли Иран, но недостаточно, чтобы свергнуть правящий режим. Об этом заявили эксперты по внешней политике в программе Латвийского радио "В точке пересечения". Кроме того, оппозиция в этой стране довольно слаба, и нет сильных лидеров, способных объединить общество, сообщает Lsm.lv.
Неясно, чего хочет добиться президент США Дональд Трамп этими ударами по Ирану, сказал лектор Латвийского университета и Рижской юридической высшей школы Гинтс Егерманис. По его мнению, в этой ситуации следует учитывать несколько факторов, и один из них - личность Трампа: "Он хочет отомстить Ирану за очень многое. Справедливо это или нет, но это, безусловно, важный фактор". Также следует учитывать, что сейчас подходящее время для атаки, поскольку Израилю в последние годы удалось значительно ослабить иранский режим.
"Очевидно, что Иран готовился к этому нападению, поскольку переход к временному правительству произошел очень быстро после смерти лидера", - говорит Аустра Лайма Апране, выпускница программы "Арабский язык и политика" в Университете Лидса.
"Иран также очень активно продолжает свои военные атаки. И те лидеры, которые временно приняли власть и обязанности от убитых, продолжают руководить страной по-прежнему и отвечают Западу, демонстрируя силу". На данный момент вопрос в том, как долго продлится этот этап. Многие эксперты указывают на слабость Ирана, так что долго сопротивляться он не сможет. На вопрос о том, может ли такое внешнее нападение на Иран разделить общество или, наоборот, объединить его против врага, исследователь считает, что в нынешней ситуации оно скорее разделит общество. "Потому что, как мы знаем, в Иране довольно много этнических групп. Предыдущие протесты в стране были очень агрессивными и жестоко подавлялись. Поэтому, на мой взгляд, многие жители до сих пор не хотят рисковать своей жизнью и благополучием, чтобы противостоять этому режиму".
Падение нынешнего иранского режима маловероятно, считает комментатор Латвийского радио Эдуардс Лининьш. По его мнению, важно учитывать, что режим является ярко выраженным тоталитарным, а его основы сформированы религиозными убеждениями. "В значительной части общества - и здесь мы говорим в основном о "прогрессивном городе" и "консервативной селе" - этот режим по-прежнему поддерживается и любим", - говорит Лининьш.
