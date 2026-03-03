Латвийские эксперты: иранский режим потрясен, но слишком силен, чтобы пасть

"Иран также очень активно продолжает свои военные атаки. И те лидеры, которые временно приняли власть и обязанности от убитых, продолжают руководить страной по-прежнему и отвечают Западу, демонстрируя силу". На данный момент вопрос в том, как долго продлится этот этап. Многие эксперты указывают на слабость Ирана, так что долго сопротивляться он не сможет. На вопрос о том, может ли такое внешнее нападение на Иран разделить общество или, наоборот, объединить его против врага, исследователь считает, что в нынешней ситуации оно скорее разделит общество. "Потому что, как мы знаем, в Иране довольно много этнических групп. Предыдущие протесты в стране были очень агрессивными и жестоко подавлялись. Поэтому, на мой взгляд, многие жители до сих пор не хотят рисковать своей жизнью и благополучием, чтобы противостоять этому режиму".