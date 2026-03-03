В Латвии хотят существенно увеличить налог на собак

С 1 июля этого года самоуправлениям предстоит принять на себя дополнительную функцию – контроль за соблюдением требований по благополучию животных и применение административных штрафов за нарушения, что до сих пор осуществляла Продовольственно-ветеринарная служба. Обоснованно, что в такой ситуации самоуправления получают необходимое финансирование для новых функций за счет взимания пошлины непосредственно с целевой группы – владельцев животных, а не из государственного бюджета.