В Латвии хотят существенно увеличить налог на собак
Латвийская ассоциация ветеринарных врачей призывает самоуправления активнее использовать предусмотренные законом права устанавливать и взимать экономически обоснованную пошлину за содержание собак.
"Эта пошлина является важным инструментом обеспечения общественной безопасности, благополучия животных и упорядоченной среды. Кроме того, прозвучавшие в отдельных самоуправлениях инициативы полностью отказаться от пошлины посылают неправильный сигнал потенциальным владельцам животных, которые должны ответственно оценивать, способны ли они взять на себя также финансовую нагрузку, связанную с животным", - указывает ассоциация.
С 1 июля этого года самоуправлениям предстоит принять на себя дополнительную функцию – контроль за соблюдением требований по благополучию животных и применение административных штрафов за нарушения, что до сих пор осуществляла Продовольственно-ветеринарная служба. Обоснованно, что в такой ситуации самоуправления получают необходимое финансирование для новых функций за счет взимания пошлины непосредственно с целевой группы – владельцев животных, а не из государственного бюджета.
Уже сейчас самоуправления обязаны обеспечивать отлов бродячих животных, их содержание в приютах, поиск владельцев, а также проведение административных процедур и привлечение муниципальной полиции в ситуациях с бесхозными животными или животными умерших лиц. Существенная часть этих расходов не возмещается, особенно в случаях, когда владельца животного невозможно идентифицировать или взыскать платеж.
Кроме того, содержание собак создает расходы на поддержание общественной среды – создание и содержание площадок для выгула, обеспечение урнами и пакетами для отходов, уборку территорий и информирование общества. Эти меры необходимы для обеспечения чистой и безопасной среды для всего общества.
«Отмена пошлины за содержание собак или ее символический размер не решат проблемы. Это лишь переложит расходы, связанные с контролем за животными и содержанием среды, на всех остальных налогоплательщиков. Пошлина должна быть экономически обоснованной, чтобы покрывать реальные расходы самоуправлений и одновременно способствовать ответственному решению о приобретении и содержании животного», – подчеркивает президент – председатель правления Латвийской ассоциации ветеринарных врачей Илмарс Дуритис.
Собака – это долгосрочная ответственность с конкретными финансовыми и практическими обязательствами. Соответствующая пошлина за содержание животного служит превентивным механизмом, который помогает жителям взвесить свои возможности еще до приобретения животного, тем самым снижая число брошенных и оставленных без присмотра животных.
"Одновременно пошлина способствует регистрации и идентификации животных, улучшает контроль за вакцинацией против бешенства и позволяет эффективнее осуществлять надзор за благополучием животных", - полагают ветеринары.
