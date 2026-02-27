В Латвии предлагают ввести "налог на войну России". Кто его будет платить?

NA напоминает, что идея «налога на войну России» не нова — объединение уже предлагало ее ранее, однако до сих пор политической воли для ее внедрения было недостаточно. Текущая геополитическая ситуация, по мнению партии, ясно показывает, что промедление лишь увеличивает риски для безопасности и сохраняет несправедливую конкуренцию для латвийских предпринимателей.