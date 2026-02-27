В Латвии предлагают ввести "налог на войну России". Кто его будет платить?
Национальное объединение (NA) предлагает ввести налог экономической безопасности, чтобы существенно сократить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование государственной безопасности.
В объединении указывают, что, несмотря на развязанную Россией полномасштабную войну в Украине, в Латвию по-прежнему поступают товары российского происхождения — напрямую или через страны-посредники, тем самым косвенно пополняя бюджет государства-агрессора. По мнению NA, такая ситуация неприемлема как с точки зрения безопасности, так и с моральной позиции.
«Этот закон обеспечит дополнительные средства в государственный бюджет для укрепления обороноспособности Латвии и поддержки местных предпринимателей. Пока Россия продолжает войну и угрожает безопасности Европы, Латвия не должна быть страной, которая своим потреблением помогает поддерживать военную экономику агрессора», — подчеркивает депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс.
Предлагаемый NA налог экономической безопасности предусматривает применение повышенной ставки в размере 30% к товарам, происходящим из стран высокого риска, прежде всего России, либо поступающим в Латвию по рискованным цепочкам поставок. Налог распространялся бы на ряд существенных товарных групп, включая продовольственное сырье, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, химической и текстильной продукции.
NA напоминает, что идея «налога на войну России» не нова — объединение уже предлагало ее ранее, однако до сих пор политической воли для ее внедрения было недостаточно. Текущая геополитическая ситуация, по мнению партии, ясно показывает, что промедление лишь увеличивает риски для безопасности и сохраняет несправедливую конкуренцию для латвийских предпринимателей.
