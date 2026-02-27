Лишь бы воздух был хороший: рижские власти пообещали и дальше замедлять скорость движения транспорта в столице

В программе в качестве меры по улучшению качества воздуха предусмотрено сокращение выбросов общественного транспорта Риги и разработка плана развития реформы сети общественного транспорта. Также планируется строительство независимой линии общественного транспорта по улице Дзелзавас, расширение рельсовой сети в пригородах и внедрение приоритетных светофоров для общественного транспорта.