Лишь бы воздух был хороший: рижские власти пообещали и дальше замедлять скорость движения транспорта в столице
Чтобы улучшить качество воздуха в столице, планируется ввести изменения в организации движения в историческом центре Риги — это предусматривает утвержденная Рижской думой программа действий по улучшению качества воздуха на 2026–2030 годы.
В программе в качестве меры по улучшению качества воздуха предусмотрено сокращение выбросов общественного транспорта Риги и разработка плана развития реформы сети общественного транспорта. Также планируется строительство независимой линии общественного транспорта по улице Дзелзавас, расширение рельсовой сети в пригородах и внедрение приоритетных светофоров для общественного транспорта.
В документе по расширению сети общественного транспорта в Рижской метрополии предусмотрено также расширение автобусной сети и создание новых мобильных пунктов в агломерации, в том числе у железнодорожных станций.
Предусмотрено обеспечение публичного онлайн-доступа к оперативной информации о результатах наблюдений, зарегистрированных на станциях мониторинга.
Программа рекомендует меры по снижению скорости движения в районах города, изменения в организации движения в историческом центре Риги, постепенный переход автопарков каршеринга и такси на электромобили и другие мероприятия.
Для сокращения выбросов грузового транспорта в качестве меры включено развитие паромного сообщения для перевозки грузов между правым и левым берегами Даугавы.
Программа также предусматривает меры по сокращению выбросов отопительных систем.
По-прежнему актуальным остается вопрос загрязнения в районах города, где широко используются индивидуальные отопительные установки — например, в Авоту, Гризинькалнсе и Агенскалнсе.
Для снижения загрязнения в программе указана необходимость расширения сетей централизованного теплоснабжения, более активного привлечения клиентов и подключения зданий к централизованной системе. В самой системе централизованного теплоснабжения подчеркивается необходимость стимулировать использование возобновляемых источников энергии.