Госагентство социального страхования обратилось с важным сообщением к жителям Латвии относительно действий мошенников
Государственное агентство социального страхования (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VSAA) призывает жителей быть осторожными и не поддаваться на телефонное мошенничество. Злоумышленники просят сообщить персональные данные якобы для получения срочного письма от агентства через курьера. Агентство подчеркивает, что не направляет жителям письма через курьерские службы.
По имеющейся у учреждения информации, мошенники звонят жителям, утверждая, что поступило письмо от Государственного агентства социального страхования, которое необходимо срочно получить. Затем злоумышленники предлагают выбрать способ получения — по домашнему адресу или через пакомат — и требуют передать персональные данные.
Учреждение призывает быть внимательными и напоминает, что агентство не запрашивает персональные или банковские данные, а также не отправляет в СМС-сообщениях ссылки, по которым нужно переходить и вводить данные.
Агентство просит жителей не спешить передавать персональные данные и в случае подозрений прекращать подобные разговоры.
Как ранее сообщалось, активность мошенников растет, и в результате особенно уязвимыми оказываются пожилые люди. Об этом в январе агентству LETA сообщили в Государственном агентстве социального страхования.
Чаще всего мошенники утверждают, что необходимо произвести перерасчет пенсии, уточнить трудовой стаж или записаться на прием в агентство, предлагая открыть присланную на телефон ссылку.
Также распространена схема звонков о якобы «заказном письме» от агентства, для получения которого мошенник просит подтвердить личность с помощью кода Smart-ID.
Агентство подчеркивает, что в таких случаях ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам, вводить персональный код, данные банковской аутентификации или коды Smart-ID, а также сообщать данные платежных карт. Не следует продолжать разговор, если звонящий торопит, угрожает последствиями или пытается вызвать панику, побуждая к немедленным действиям.
Если сотрудник агентства сам звонит клиенту, он уже знает, кому звонит, и не запрашивает персональный код, не предлагает переходить по ссылкам и не совершает действий с платежными инструментами.
В случае сомнений жителей призывают прекратить разговор и связаться с агентством по официальным контактам. При возникновении подозрений в мошенничестве рекомендуется обратиться в свой банк и Государственную полицию.