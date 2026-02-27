Весной начнутся работы: Рига решила влезть в долги ради реконструкции ливневой канализации на Улманя гатве
Рижская дума приняла решение занять 1,6 миллиона евро для реконструкции коллектора ливневой канализации на Карля Улманя гатве. Самоуправление также обеспечит софинансирование из муниципального бюджета в размере 284 985 евро по программе «Реализация инвестиционной программы».
Общая стоимость реконструкции коллектора ливневой канализации на участке Карля Улманя гатве от улицы Лиелирбес до Марупите составит до 1,9 миллиона евро.
Планируется реконструировать коллекторы ливневой канализации на двух участках, которые являются важной частью инженерной инфраструктуры магистральной улицы. Эта инфраструктура обеспечивает сбор и отвод дождевой воды, защищая проезжую часть и прилегающие территории от затопления.
В самоуправлении подчеркивают, что улица Улманя является одной из самых загруженных магистралей Риги с интенсивным транспортным потоком. Существующая система ливневой канализации изношена и функционирует недостаточно эффективно, что может приводить к скоплению воды на проезжей части, ухудшению безопасности движения, увеличению риска дорожно-транспортных происшествий и ускоренному разрушению дорожного покрытия.
Реконструкция позволит устранить эти риски и обеспечит более безопасное и удобное передвижение как для водителей, так и для общественного транспорта, рассчитывают в самоуправлении.
Реализация проекта также повысит устойчивость городской инфраструктуры к интенсивным ливням. Приведенная в порядок система отвода дождевой воды снизит риск наводнений, уменьшит воздействие на окружающую среду и продлит срок службы дорожной инфраструктуры.
За реализацию проекта отвечает Департамент внешней среды и мобильности Рижского самоуправления.
После реконструкции коллектора ливневой канализации на соответствующем участке последовательно будут проведены работы по обновлению дорожного покрытия. Договор на выполнение этих работ уже заключен, строительные работы планируется начать весной. Ожидается, что их выполнение займет примерно семь месяцев.