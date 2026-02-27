Весной начнутся работы: Рига решила влезть в долги ради реконструкции ливневой канализации на Улманя гатве

В самоуправлении подчеркивают, что улица Улманя является одной из самых загруженных магистралей Риги с интенсивным транспортным потоком. Существующая система ливневой канализации изношена и функционирует недостаточно эффективно, что может приводить к скоплению воды на проезжей части, ухудшению безопасности движения, увеличению риска дорожно-транспортных происшествий и ускоренному разрушению дорожного покрытия.