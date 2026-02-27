В России студентов обманом вербуют на войну минимум в 70 учебных заведениях
Минимум в 70 учебных заведениях России студентов агитируют подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну против Украины, подсчитало "Эхо".
Журналисты обнаружили сообщения с агитацией к подписанию контрактов в 57 вузах, 13 колледжах и техникумах в 23 регионах России и аннексированном Крыму. Издание отмечает, что реальное число заведений, где ведется подобная агитация, может быть значительно больше.
В ряде учебных заведений студентам предлагают крупные выплаты, а также обещают «гарантированное увольнение» по окончании контракта. В других вузах и колледжах наоборот угрожают наказаниями за неявку на вербовочные собрания.
Ранее правозащитник Артем Клыга сообщил, что в Высшей школе экономики, которая обещала увольнение через год после заключения контракта, со студентами подписывают обычный контракт, а потому о гарантированных увольнениях речи быть не может.
Кроме этого, из приложения к контракту, который призывает подписать Ульяновский колледж культуры и искусства, следует, что служба в беспилотных войсках также не гарантирована, отметил Клыга. По его словам, подписавших могут отправить в пехоту вместо войск БПЛА под предлогом того, что те не подошли по требованиям.