"Пропутинское го*но": Остапенко в матче против российской теннесистки не сдерживала эмоций
Неожиданной интернет-сенсацией стали высказывания первой ракетки Латвии Елена Остапенко во время матча турнира WTA 1000 в Дубае, где спортсменка встречалась с российской теннисисткой Анной Калинской.
Ранее сообщалось, что 16 февраля латвийская теннисистка в матче турнира WTA 1000 в Дубае уступила Калинской со счетом 6:2, 1:6, 4:6, не сумев преодолеть первый круг соревнований. Теннисистки встречались между собой четыре раза, и во всех случаях победу одерживала Калинская.
Однако спустя более недели после матча интернет всколыхнули слова Елены, адресованные одной из болельщиц Калинской. Как утверждает фанатка в социальных сетях, «Остапенка кричит, что русским надо запретить играть в теннис и что все - го*но». «После таких слов я, конечно, еще больше решила поддерживать наших [российских] девчонок, еще ярче и звонче им аплодировать, когда они будут побеждать», — пишет женщина.
На теннисном турнире в Дубае во время матча Калинская(РФ)-Остапенко(Латвия) произошёл инцидент. Теннисистка Остапенко обозвала российскую болельщицу,которая весь матч её провоцировала,«путинской подстилкой» и «блядью» Болельщица же представила это как проявление русофобии.— 𝐉🛟K (@j__o__k__) February 25, 2026
По словам болельщицы, после третьего сета, который выиграла россиянка, Алена повернулась к ней и назвала ее «пропутинским го*ном». «Я не ожидала, что спортсменка будет оскорблять болельщиков за аплодисменты. Однако я не оскорбилась. Ее слова никак не могут меня задеть!» — заявила сторонница Калинской, добавив, что ситуация была неловкой.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Остапенко поднялась на 26-е место. Лидерство сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко, на втором месте — представительница Польши Ига Свентек, третью позицию занимает теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.