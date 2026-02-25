Собирают деньги для водителя автобуса, которому после недавней тяжелой аварии ампутированы обе ноги
18 февраля на Лиепайском шоссе произошла тяжелая дорожно-транспортная авария - в лобовом столкновении участвовали грузовой автомобиль и рейсовый автобус. Позднее выяснилось, что аварию спровоцировал водитель грузовика — гражданин Индии.
В аварии наиболее тяжело пострадал водитель автобуса, получивший серьезные травмы — мужчине ампутированы обе ноги. После трагического происшествия сын водителя сообщил в Facebook о состоянии здоровья отца и обратился к обществу с просьбой о помощи.
«В среду вечером в нашей семье произошла большая беда, пострадал наш отец. Многие уже читали и видели статьи о тяжелой аварии на трассе A9 Лиепайского шоссе, где произошло столкновение между грузовым транспортным средством и междугородним автобусом. Сильный удар пришелся именно в переднюю часть автобуса. В результате аварии моему отцу, который был водителем автобуса, ампутировали ноги, а также сломали несколько ребер. В данный момент он находится в искусственной коме. Сейчас мы можем только ждать и надеяться на наилучший возможный исход», — пишет сын пострадавшего водителя Мартиньш.
Если вы хотите помочь и поддержать пострадавшего водителя автобуса, семья будет очень благодарна. Любая поддержка и помощь будут иметь огромное значение.
Реквизиты:
- Получатель - Mārtiņš Ķīvīts
- Номер счета - LV25UNLA0055005878334
- Цель - ziedojums Aigaram Ķīvītim