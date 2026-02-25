Двойное убийство на Кипсале в 2014 году: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу

Вскоре полиция получила сообщение еще об одной пропавшей женщине — офисной сотруднице Людмиле 1958 года рождения, работавшей в районе Кипсалы. Женщина обычно выходила в обеденное время на короткую прогулку, однако в этот раз на работу не вернулась. Коллеги, обеспокоенные ее проблемами со здоровьем и уже прозвучавшей новостью об убийстве монахини, отправились на поиски.