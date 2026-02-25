Сигулду хотят избавить от наследия одного пропагандиста и одного диверсанта

Предлагается переименовать улицу Леона Паэгле, названную в честь осужденного за деятельность против Латвийской Республики пропагандиста нелегальной коммунистической партии, в улицу Ливену — в честь рода Ливенов из Кримулды, в особенности владельца поместья Йохана Георга Ливена, видземского ландмаршала, князя Пауля Германа Ливена, его сыновей — пионера железнодорожного дела Пауля Ливена и командующего в Освободительной войне Латвии князя Анатола Леонида Ливена.