Сигулду хотят избавить от наследия одного пропагандиста и одного диверсанта
Центр публичной памяти обратился в думу Сигулдского края с призывом переименовать улицу Леона Паэгле в улицу Ливену, а улицу Юриса Озолса — в улицу Айварса Янэлситиса.
24 февраля 2022 года центр издал рекомендации по реализации закрепленной в Сатверсме обязанности осуждения коммунистического тоталитарного режима в официальных топонимах и направил их всем самоуправлениям, в том числе думе Сигулдского края.
Предлагается переименовать улицу Леона Паэгле, названную в честь осужденного за деятельность против Латвийской Республики пропагандиста нелегальной коммунистической партии, в улицу Ливену — в честь рода Ливенов из Кримулды, в особенности владельца поместья Йохана Георга Ливена, видземского ландмаршала, князя Пауля Германа Ливена, его сыновей — пионера железнодорожного дела Пауля Ливена и командующего в Освободительной войне Латвии князя Анатола Леонида Ливена.
Центр также просит переименовать улицу Юриса Озолса (1923–1942), названную в честь бойца разведывательно-диверсионного отдела 5-го управления Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии СССР, в улицу Айварса Янэлситиса — в честь экономиста, общественного деятеля Сигулдского края и краеведа Айварса Янэлситиса (1929–2018), среди заслуг которого — благоустройство пещеры Гутмана и создание сигулдской канатной дороги.