Дерусификацию надо продолжать: активисты требуют переименовать еще ряд улиц в Риге
Рижская Дума получила обращение Центра публичной памяти под названием «Об окончании одонимов прославления коммунистического тоталитарного режима и восстановлении исторических названий улиц».
«Учитывая, что в 2025 году искоренение названий коммунистического тоталитарного режима и восстановление исторических названий происходили минимально, призываем уже в первые месяцы 2026 года завершить переименование улиц, чтобы рациональности этого процесса не помешала бы события, вытекающие из избирательной кампании XV Сейма. Предложения делим на две группы. В первой группе – предложения, которые связываются с прекращением прославления коммунистического тоталитарного режима и русификации. Во втором – восстановление наших исторических местных названий», - говорится в обращении, о котором пишет bb.lv.
Вот какие улицы предполагается переименовать:
- Улица Густавса Клуциса (район Сканстес, создана в 2017 г., названа в честь художника и дизайнера, репрессированного в СССР в 1938 г.) – улица Рихардса Зариньша (художника).
- Улица Сергея Эйзенштейна (Межциемс, cоздана в 1978 г., названа в честь родившегося в Риге кинорежиссера) — улица Фрициса Барды, поэта начала XX века.
- Улица Анны Саксе (Межапарк, называется с 1983 г. в честь писательницы) — улица Германа Самсона (балтонемецкий священник и теолог XVI века).
- Улица Судрабу Эджуса (Межапарк, называется с 1987 г. в честь писателя) — улица Кристофора Фирекера (балтонемецкого литератора XVI века).
- Улица Мирдзы Кемпе (Межапарк, создана в 1982 г., названа в честь поэтессы) — улица Мартиньша Браунса (современный композитор).
- Улица Юкумса Вациетиса (Плявниеки, создана в 1983 г., названа в честь военачальника армий России и СССР, командира латышских стрелков, репрессированного в 1938 г.) — улица Эмилии Плятер (балтонемецкой и польской дворянки, активистки польского восстания 1830 года на территории нынешней Латгалии).
- Улица Ильменя (Ритабулли) — улица Мелании Ванаги (литератор, историк культуры XX в.).
- Улица Фридриха Цандера (Засулаукс, названа в честь уроженца Риги, конструктора ракетной техники в СССР) — улица Бартас (изначальное название).
- Улица Андромедас (Пурвциемс, создана 1975 г. в честь галактики) — улица Вероники Стрелерте (поэтессы эмиграции).
- Улица Адмиралю (Болдерая) — улица адмирала фон Кейзерлинга (первый командующий морскими силами Латвии).
- Улица Русес (Кенгарагс, создана в 1970-е гг., название по городу-побратиму в Болгарии) — улица Вилиса Янумса, создал организацию Daugavas Vanagi.
- Улица Флотес (Болдерая) — улица капитана Дрезиньша (моряк и лоцман XIX-XX вв.)
- Улица Паула Лейиня (Золитуде, создана в 1980-е гг., названа в честь латышского ученого, министра образования в правительстве Кирхенштейнса в 1940 г. и президента АН ЛССР) — улица Яна Яундсудрабиньша (писатель и поэт XIX-XX вв.)
- Улица Андрея Сахарова (Плявниеки, названа в честь советского физика и правозащитника) — улица Карлиса Скалбе (поэта, депутата Сейма XIX-XX вв.)