Дерусификацию надо продолжать: активисты требуют переименовать еще ряд улиц в Риге

«Учитывая, что в 2025 году искоренение названий коммунистического тоталитарного режима и восстановление исторических названий происходили минимально, призываем уже в первые месяцы 2026 года завершить переименование улиц, чтобы рациональности этого процесса не помешала бы события, вытекающие из избирательной кампании XV Сейма. Предложения делим на две группы. В первой группе – предложения, которые связываются с прекращением прославления коммунистического тоталитарного режима и русификации. Во втором – восстановление наших исторических местных названий», - говорится в обращении, о котором пишет bb.lv.