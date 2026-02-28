Пожары и взрывы в Дубае: что переживают пассажиры рейса airBaltic, которые так и не долетели до Риги
Громкие взрывы и пожар в Дубае напугали пассажиров рейса airBaltic BT792, оказавшихся в городе после вынужденного возврата самолета на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США.
Порталу Jauns.lv удалось связаться с одной из пассажирок рейса airBaltic BT792 (Дубай–Рига), которая сообщает, что на территории города слышны взрывы.
Агентство Reuters ранее сообщило, что сегодня вечером в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, прогремели громкие взрывы, и очевидцы засняли пожар в одном из зданий — судя по публикациям в СМИ, вблизи так называемых "Пальмовых островов".
В переписке с Jauns.lv упомянутая пассажирка рейса рассказала, что с места, где она сейчас находится, тоже были слышны громкие взрывы. "Рядом с нами тоже попало, какой-то завод, наверное. Мне это уже не нравится... там не будет хорошо", — написала женщина. Reuters, ссылаясь на заявления государственных структур ОАЭ, также сообщает, что страна недавно перехватила очередную волну ракет, выпущенных Ираном.
Ранее сообщалось, что в связи с военными ударами Израиля и США по Ирану рейс airBaltic BT792 по маршруту Дубай–Рига из соображений безопасности вскоре после взлета вернулся в Дубай. Изначально авиакомпания планировала, что после дозаправки самолет снова взлетит и выполнит рейс в Ригу, используя альтернативный маршрут через воздушное пространство других стран (Египта или Саудовской Аравии).
🇬🇧 airBaltic announces that due to regional airspace closures, all airBaltic flights to and from Dubai have been temporarily suspended until March 2, 2026 included, and BT792 from Dubai to Riga on March 3, 2026.— airBaltic (@airBaltic) February 28, 2026
The safety and security of passengers, employees and flights is the… pic.twitter.com/cEwJqweHjp
В настоящее время airBaltic сообщает, что рейс перенесён на 1 марта, однако ситуация еще может измениться: "Следим за обстановкой и оповещаем пассажиров — это может занять время и доставить неудобства, однако наш приоритет — безопасность. В целом рейсы airBaltic в Дубай и из Дубая приостановлены до 02.03," — сообщил представитель авиакомпании Аугуст Зилбертс.
Ранее сообщалось, что Израиль и США в субботу нанесли удары по Иран. Об этом заявили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп. В результате ракетных ударов пострадали как Тегеран, так и несколько других городов. Иран наносит ответные удары по Израилю, а также по базам США в Бахрейне и других странах региона Персидского залива.