Пожары и взрывы в Дубае: что переживают пассажиры рейса airBaltic, которые так и не долетели до Риги

Громкие взрывы и пожар в Дубае напугали пассажиров рейса airBaltic BT792, оказавшихся в городе после вынужденного возврата самолета на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США.

Порталу Jauns.lv удалось связаться с одной из пассажирок рейса airBaltic BT792 (Дубай–Рига), которая сообщает, что на территории города слышны взрывы.

Агентство Reuters ранее сообщило, что сегодня вечером в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, прогремели громкие взрывы, и очевидцы засняли пожар в одном из зданий — судя по публикациям в СМИ, вблизи так называемых "Пальмовых островов".

В переписке с Jauns.lv упомянутая пассажирка рейса рассказала, что с места, где она сейчас находится, тоже были слышны громкие взрывы. "Рядом с нами тоже попало, какой-то завод, наверное. Мне это уже не нравится... там не будет хорошо", — написала женщина. Reuters, ссылаясь на заявления государственных структур ОАЭ, также сообщает, что страна недавно перехватила очередную волну ракет, выпущенных Ираном.

Ранее сообщалось, что в связи с военными ударами Израиля и США по Ирану рейс airBaltic BT792 по маршруту Дубай–Рига из соображений безопасности вскоре после взлета вернулся в Дубай. Изначально авиакомпания планировала, что после дозаправки самолет снова взлетит и выполнит рейс в Ригу, используя альтернативный маршрут через воздушное пространство других стран (Египта или Саудовской Аравии).

В настоящее время airBaltic сообщает, что рейс перенесён на 1 марта, однако ситуация еще может измениться: "Следим за обстановкой и оповещаем пассажиров — это может занять время и доставить неудобства, однако наш приоритет — безопасность. В целом рейсы airBaltic в Дубай и из Дубая приостановлены до 02.03," — сообщил представитель авиакомпании Аугуст Зилбертс.

Ранее сообщалось, что Израиль и США в субботу нанесли удары по Иран. Об этом заявили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп. В результате ракетных ударов пострадали как Тегеран, так и несколько других городов. Иран наносит ответные удары по Израилю, а также по базам США в Бахрейне и других странах региона Персидского залива.

