Гидрологи: в марте уровень воды в реках может достичь оранжевого и красного уровней

В первые дни марта в западных и центральных регионах Латвии начнется таяние снега и льда, в связи с чем повысится уровень воды в реках, начнется затопление пойм и низинных мест, предупреждают гидрологи Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.