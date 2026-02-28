МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Израиль

Как уже сообщалось, Израиль и США в субботу наносят удары по Ирану, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп. «Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране», — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля. Трамп на платформе Truth Social сообщил, что армия США начала «широкомасштабные боевые операции в Иране», чтобы устранить «угрозы иранского режима». Агентство Reuters со ссылкой на представителя израильской оборонной сферы сообщает, что удары планировались несколько месяцев, а решение о дате их начала было принято несколько недель назад.