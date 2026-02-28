МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Израиль
На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, ракетных обстрелов и закрытия воздушного пространства Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан отказаться от поездок в Израиль и соблюдать меры безопасности.
С учетом последней эскалации на Ближнем Востоке, включая ракетные обстрелы и закрытие воздушного пространства, Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно призывает всех путешественников воздержаться от посещения Израиля, говорится в заявлении ведомства. Граждан Латвии, которые уже находятся в Израиле, министерство призывает держаться вблизи убежищ и следовать указаниям властей.
Соотечественников, отправившихся в краткосрочную поездку в Израиль и нуждающихся в помощи для возвращения в Латвию, МИД просит связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента по телефону +37126337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.
🟡 Atjaunots ceļojumu brīdinājums Izraēlai 🇮🇱— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) February 28, 2026
⚠️ Ņemot vērā jaunāko eskalāciju Tuvajos Austrumos, tostarp raķešu apšaudes un gaisa telpu slēgšanu, @Arlietas stingri aicina visus ceļotājus atturēties no Izraēlas apmeklēšanas. Latvijas valstspiederīgos, kuri jau uzturas Izraēlā,… pic.twitter.com/LvUzgeEVCn
Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Латвии, постоянно проживающих в Иране, проявлять осторожность и избегать людных мест. Возможности оказания консульской помощи гражданам Латвии в Иране ограничены. Также МИД настоятельно призывает граждан, находящихся в настоящее время в Иране в краткосрочной поездке, зарегистрироваться в консульском реестре.
Как уже сообщалось, Израиль и США в субботу наносят удары по Ирану, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп. «Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране», — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля. Трамп на платформе Truth Social сообщил, что армия США начала «широкомасштабные боевые операции в Иране», чтобы устранить «угрозы иранского режима». Агентство Reuters со ссылкой на представителя израильской оборонной сферы сообщает, что удары планировались несколько месяцев, а решение о дате их начала было принято несколько недель назад.
Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов. По всей видимости, произошел ракетный удар, сообщает иранское агентство Fars. Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, отмечает Fars. Иран ответил пуском ракет по территории Израиля, жители страны прячутся в бомбоубежищах. Также происходят взрывы в в Катаре и Бахрейне - Иран обстреливает американские базы.