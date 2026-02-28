МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Израиль
В Тель-Авиве люди укрываются в подземной станции метро, ​​после объявления о том, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану.
МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Израиль

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, ракетных обстрелов и закрытия воздушного пространства Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан отказаться от поездок в Израиль и соблюдать меры безопасности.

С учетом последней эскалации на Ближнем Востоке, включая ракетные обстрелы и закрытие воздушного пространства, Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно призывает всех путешественников воздержаться от посещения Израиля, говорится в заявлении ведомства. Граждан Латвии, которые уже находятся в Израиле, министерство призывает держаться вблизи убежищ и следовать указаниям властей.

Соотечественников, отправившихся в краткосрочную поездку в Израиль и нуждающихся в помощи для возвращения в Латвию, МИД просит связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента по телефону +37126337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Латвии, постоянно проживающих в Иране, проявлять осторожность и избегать людных мест. Возможности оказания консульской помощи гражданам Латвии в Иране ограничены. Также МИД настоятельно призывает граждан, находящихся в настоящее время в Иране в краткосрочной поездке, зарегистрироваться в консульском реестре.

Как уже сообщалось, Израиль и США в субботу наносят удары по Ирану, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп. «Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране», — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля. Трамп на платформе Truth Social сообщил, что армия США начала «широкомасштабные боевые операции в Иране», чтобы устранить «угрозы иранского режима». Агентство Reuters со ссылкой на представителя израильской оборонной сферы сообщает, что удары планировались несколько месяцев, а решение о дате их начала было принято несколько недель назад.

Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов. По всей видимости, произошел ракетный удар, сообщает иранское агентство Fars. Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, отмечает Fars. Иран ответил пуском ракет по территории Израиля, жители страны прячутся в бомбоубежищах. Также происходят взрывы в  в Катаре и Бахрейне - Иран обстреливает американские базы.

 

