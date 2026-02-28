airBaltic отменяет рейсы в Тель-Авив: самолет из Дубая развернули из-за ударов Израиля и США по Ирану
На фоне эскалации на Ближнем Востоке и ударов по Ирану латвийская авиакомпания airBaltic отменила рейсы в Тель-Авив до 4 марта и изменила маршруты полетов, включая рейс из Дубая в Ригу.
С учетом неопределенности, связанной с текущей ситуацией в Израиле, латвийская национальная авиакомпания airBaltic до 4 марта включительно отменила все рейсы в и из Тель-Авив, говорится в сообщении перевозчика.
Из Риги в Тель-Авив авиакомпания выполняет три рейса в неделю.
В компании подчеркивают, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является главным приоритетом. airBaltic поддерживает тесную связь с местными и международными ведомствами и при необходимости готова корректировать расписание.
Пассажирам, чьи рейсы затронуты отменами, рекомендуется проверить бронирование на сайте авиакомпании, чтобы оформить возврат средств, либо связаться с колл-центром.
Кроме того, в компании подтвердили агентству LETA, что утром в связи с событиями в регионе Ближнего Востока и ограничениями в отдельных воздушных пространствах рейс BT792 по маршруту Дубай–Рига вскоре после взлета из Дубай по соображениям безопасности вернулся обратно. После дозаправки самолет повторно вылетит в Ригу альтернативным маршрутом через воздушное пространство Египта или Саудовской Аравии. По пути предусмотрена посадка в Бухарест для смены экипажа, поскольку он достиг максимального допустимого лимита рабочего времени. Затем рейс продолжит путь в Ригу.
Корректировка маршрута произведена для полного соблюдения требований безопасности и во избежание потенциально ограниченных или повышенно рискованных зон.