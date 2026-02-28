Один звонок спас жизнь: как смелость соседа предотвратила трагедию в Резекненском крае

Первый собеседник связался с соседом, а тот вызвал пожарных и, не дожидаясь их прибытия, побежал в горящее здание. Ему удалось вывести хозяина из дома. По словам сына пострадавшего, если бы сосед не ответил на звонок и не пришел на помощь, не удалось бы спасти ни дом, ни его отца.