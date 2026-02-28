Один звонок спас жизнь: как смелость соседа предотвратила трагедию в Резекненском крае
В небольшом поселке Мариентале Резекненского края пожар едва не закончился трагедией. Пожилого хозяина дома, который не мог самостоятельно выбраться из дома, спас сосед, вовремя бросившийся в горящее здание, сообщает передача "Degpunktā".
В поселке Мариентале Резекненского края произошел крупный пожар, в результате которого пострадал одноэтажный жилой дом с гаражом. Благодаря быстрой реакции соседей удалось спасти пожилого хозяина, который оказался в опасности.
Пожар начался вечером в будний день. По словам сына владельца дома, мужчина услышал треск и понял, что в гараже вспыхнул огонь. Из-за нарушений подвижности он не мог самостоятельно покинуть дом, поэтому схватил телефон и позвонил первому контакту в списке.
Первый собеседник связался с соседом, а тот вызвал пожарных и, не дожидаясь их прибытия, побежал в горящее здание. Ему удалось вывести хозяина из дома. По словам сына пострадавшего, если бы сосед не ответил на звонок и не пришел на помощь, не удалось бы спасти ни дом, ни его отца.
Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил одноэтажный жилой дом, гараж и легковой автомобиль. Как сообщил командир Резекненской части Виктор Щавинскис, общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В тушении участвовали 15 пожарных, которые ликвидировали пожар в течение четырех часов. Работы проходили без осложнений.
Спасатели положительно оценивают смелость соседа, однако подчеркивают, что в подобных ситуациях прежде всего необходимо сообщить о происшествии в экстренные службы и трезво оценить собственные возможности. Важно убедиться, что помощь пострадавшему не ставит под угрозу жизнь и здоровье самого спасателя.
Пострадавший хозяин уже вернулся домой и вместе с соседом, друзьями и родственниками занимается восстановлением здания. Автомобиль полностью сгорел, а наибольший ущерб причинен гаражной пристройке, где и началось возгорание. Предположительно, причиной пожара могли стать не до конца потухшие угли от печи — в тот вечер мужчина вынес золу и оставил ее в гараже.