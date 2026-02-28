Медики скорой помощи ждут "новую кровь" - школьники могут подать заявки на День теней
Служба неотложной медицинской помощи приглашает школьников принять участие в Дне теней 1 апреля. Подростки смогут познакомиться с работой медиков изнутри, однако количество мест ограничено, а отбор зависит от качества поданной заявки.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) объявила в социальных сетях о начале приема заявок на участие в ежегодном Дне теней. В этом году мероприятие пройдет 1 апреля.
В службе отмечают, что ищут своих будущих коллег — мотивированных и целеустремленных молодых людей, которые хотят ближе познакомиться с работой экстренной медицины. Представители NMPD подчеркивают, что их команду характеризуют скорость, качество, знания и точность — именно такими качествами, по мнению службы, должны обладать потенциальные участники.
Подать заявку можно начиная на сайте www.enudiena.lv. Организаторы обращают внимание, что интерес к возможности провести день вместе с сотрудниками службы скорой помощи традиционно очень высокий, при этом количество мест ограничено.
В NMPD поясняют: чем более аргументированным и продуманным будет заявление о мотивации — почему молодой человек хочет познакомиться с работой медиков, — тем выше его шансы получить приглашение и провести день в службе.
День теней дает школьникам возможность увидеть повседневную работу бригад скорой помощи, познакомиться с особенностями профессии и задать интересующие вопросы специалистам.