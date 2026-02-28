Синдром чужой руки и другие самые странные неврологические состояния

Соматопарафрения — редкое нейропсихиатрическое расстройство, при котором человек отрицает принадлежность собственной конечности своему телу. Чаще всего это происходит после инсульта правого полушария. Пациент может утверждать, что его рука «чужая» или принадлежит другому человеку. Обычно повреждены правые теменные отделы мозга, отвечающие за формирование схемы тела и интеграцию сенсорной информации.