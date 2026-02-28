Воскресенье без солнца: облака, туман и дождь в Риге

Ночью на большей части территории небо затянет облаками, на севере временами будет идти дождь, тогда как на юге временами будет проясняться. Сохранится преимущественно слабый южный ветер, и в ночное время во многих местах образуется туман. Температура воздуха составит 0…+3 градуса, а на юго-востоке, где облаков будет меньше — +1…-3 градуса.