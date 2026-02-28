Воскресенье без солнца: облака, туман и дождь в Риге
Воскресенье будет преимущественно облачным, лишь временами на западе страны сквозь тучи будут пробиваться солнечные лучи, сообщают синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, а в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +3…+6 градусов.
В столице ожидается преимущественно облачная погода, а с середины дня временами будет идти дождь. В первой половине дня сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3…+5 градусов.
Ночью на большей части территории небо затянет облаками, на севере временами будет идти дождь, тогда как на юге временами будет проясняться. Сохранится преимущественно слабый южный ветер, и в ночное время во многих местах образуется туман. Температура воздуха составит 0…+3 градуса, а на юго-востоке, где облаков будет меньше — +1…-3 градуса.
В Риге, несмотря на облачную погоду, осадков ночью не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, и в ночные часы образуется туман. Температура воздуха составит +1…+3 градуса.