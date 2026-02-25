"Такое могло бы произойти в любом районе Риги": премьера спектакля "Болдерая" в Театре Чехова

Пока молодожены с надеждой смотрят в будущее, гости пользуются возможностью, которую предоставила редкая встреча, чтобы выяснить отношения. Праздничная атмосфера постепенно становится напряженной, и вечер, начавшийся с тостов и танцев, балансирует на грани комедии и драмы. «Создается комическая сцена, где героям приходит в голову в день праздника решить свои давние проблемы. Болдерая — это случайный выбор, такое могло бы произойти в любом районе Риги или Латвии. Для нас было важно показать в спектакле, как герои оказываются способны брать на себя ответственность и действовать, или же жить в безразличии и молчать, если так проще», — подчеркивает режиссер Элмарс Сеньковс.