Сегодня 00:12
В Риге женщина прыгнула в Даугаву с Каменного моста
Вечером в понедельник камеры Рижской муниципальной полиции у Каменного моста зафиксировали, как женщина прыгнула в Даугаву. Спасатели искали человека в течение двух часов, однако из-за наступления темноты и сильного течения работы пришлось прекратить.
Поиски продолжились и во вторник. С помощью лодки и специального оборудования спасатели пытались найти утонувшую женщину на дне реки. «Акватория проверяется с использованием моторной лодки и сонара для определения возможного местонахождения человека», — сообщила «Degpunktā» представитель Государственной пожарно-спасательной службы Эндия Далбиня.