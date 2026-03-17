В Риге женщина прыгнула в Даугаву с Каменного моста

Поиски продолжились и во вторник. С помощью лодки и специального оборудования спасатели пытались найти утонувшую женщину на дне реки. «Акватория проверяется с использованием моторной лодки и сонара для определения возможного местонахождения человека», — сообщила «Degpunktā» представитель Государственной пожарно-спасательной службы Эндия Далбиня.