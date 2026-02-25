Обязателен ли тихий час в детском саду? В Бюро омбудсмена разъяснили правила

Ведомство ранее провело обобщение хорошей практики самоуправлений, чтобы помочь детским садам находить решения в ситуациях, когда один или несколько детей не могут спокойно спать во время тихого часа. При этом специалист подчеркнула, что не всегда отказ ребенка ложиться спать означает отсутствие потребности во сне. «Маленькие дети часто не хотят спать, но это не значит, что сон им не нужен», — сказала она.