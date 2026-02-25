Обязателен ли тихий час в детском саду? В Бюро омбудсмена разъяснили правила
Должен ли ребенок обязательно спать в детском саду, если ему это не нужно? В Бюро омбудсмена разъяснили, что закон требует обеспечить отдых, но не дает права принуждать детей ко сну.
В программе «Uz līnijas» на TV24 юридический советник Отдела по правам ребенка Бюро омбудсмена Кристина Фрейберга пояснила, обязателен ли дневной сон в детских садах и что изменилось за последний год. Поводом для обсуждения стали появившиеся ранее сообщения о том, что дневной сон не может быть обязательным для тех детей, которым он не нужен или которые не привыкли спать после обеда.
По словам Фрейберги, на самом деле нормативные акты никогда не предусматривали обязательного сна как такового. «Никогда не было так, что дневной сон был обязательным по закону. Всегда было предусмотрено, что дошкольные учреждения должны обеспечить детям отдых», — подчеркнула она. Юрист пояснила, что отдых может быть организован в разных формах и не обязательно в виде укладывания в кровать.
«Это логично — мы не можем заставить ребенка спать», — отметила представитель Бюро омбудсмена.
Ведомство ранее провело обобщение хорошей практики самоуправлений, чтобы помочь детским садам находить решения в ситуациях, когда один или несколько детей не могут спокойно спать во время тихого часа. При этом специалист подчеркнула, что не всегда отказ ребенка ложиться спать означает отсутствие потребности во сне. «Маленькие дети часто не хотят спать, но это не значит, что сон им не нужен», — сказала она.
Однако есть и такие случаи, когда сон действительно не требуется. В таких ситуациях принуждение может привести к проблемам с поведением. «У тех детей, которым сон действительно не нужен, поведенческие трудности возникают именно из-за того, что их заставляют лежать», — пояснила Фрейберга.
По ее словам, педагоги иногда жалуются родителям, что ребенок становится неконтролируемым во второй половине дня. Однако причиной может быть не отсутствие сна, а напряжение, вызванное принуждением.
«Если бы ему позволили спокойно отдохнуть, а не держали в стрессе, заставляя лежать, его поведение было бы лучше», — отметила она.
Фрейберга выразила надежду, что за последний год практика стала более гибкой. Бюро продолжает получать обращения и рекомендует родителям при возникновении проблем обращаться в управления образования своих самоуправлений. «Мы не получали сигналов о том, что управления образования отказываются искать индивидуальные решения для детей», — добавила она.
Таким образом, ключевой принцип остается прежним: детскому саду необходимо обеспечить ребенку отдых, но форма этого отдыха должна учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка.