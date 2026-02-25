С 28 февраля на трех маршрутах Vivi меняются правила покупки билетов: что надо знать пассажирам
С 28 февраля на трех направлениях Vivi меняется привычный порядок для пассажиров.
Продолжая интеграцию билетов поездов Vivi в единую систему билетов общественного транспорта, с субботы, 28 февраля, билеты на маршрутах Рига-Краслава, Рига-Индра и Рига-Лудза можно будет купить не только на сайте Vivi, в приложении и в кассах, но также на сайте BezRindas, на сайте и в мобильном приложении Mobilly, а также в терминалах самообслуживания Tapbox. Билеты на экспресс-рейсы этих маршрутов для поездок с 28 февраля можно приобрести уже с 23 февраля.
Чтобы сделать поездки удобнее, билеты и дальше можно будет покупать в электронном виде. На этих маршрутах по-прежнему будет обеспечиваться количество доступных мест в соответствии с вместимостью, однако места больше не будут нумероваться. В связи с этим в комфорт-классе поездов не будет ни бронирования мест, ни доплаты за резервирование.
Пассажирам, которые захотят ездить на конкретных рейсах, используя купленные у Vivi «временные билеты» на один, три, пять или 30 дней, как и раньше, придется делать резервацию в кассах. Дополнительно нужно будет доплатить 1 евро «за скорость» за каждую поездку.