С 28 февраля на трех маршрутах Vivi меняются правила покупки билетов: что надо знать пассажирам

Продолжая интеграцию билетов поездов Vivi в единую систему билетов общественного транспорта, с субботы, 28 февраля, билеты на маршрутах Рига-Краслава, Рига-Индра и Рига-Лудза можно будет купить не только на сайте Vivi, в приложении и в кассах, но также на сайте BezRindas, на сайте и в мобильном приложении Mobilly, а также в терминалах самообслуживания Tapbox. Билеты на экспресс-рейсы этих маршрутов для поездок с 28 февраля можно приобрести уже с 23 февраля.