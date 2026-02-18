С 28 февраля на Тукумской линии Vivi меняют расписание: часть рейсов между Золитуде и Дубулты заменят автобусами

Пересесть с поезда на автобус можно будет как в Иманте, так и в Золитуде. Однако на каждой из этих остановок пересадка будет удобнее только в одном направлении, поскольку там рейсы автобуса и поезда будут согласованы. В направлении Дубулты удобная пересадка с поездов на автобусы будет обеспечена в Золитуде, а с автобусов на поезда в направлении Риги — в Иманте.