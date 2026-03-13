В Латвии ожидаются по-весеннему теплые выходные, но затем в страну вернутся дожди и мокрый снег
До конца этой недели в Латвии будет преимущественно солнечно и ветрено, лишь в воскресенье в Курземе возможен дождь, прогнозируют синоптики.
И в субботу, и в воскресенье ожидается небольшая облачность. В последний день недели в Курземе облачность увеличится, возможен дождь, особенно вечером. Днем ожидаются порывы южного ветра до 11-16 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, в некоторых районах на востоке столбики термометров опустятся на градус ниже нуля. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, в субботу местами - до +16...+17 градусов.
В начале следующей недели во многих регионах пойдут дожди, местами возможен сильный дождь и мокрый снег, а в Латгале прогнозируется преимущественно сухая погода.
В продолжение недели повысится атмосферное давление, поэтому осадков будет мало, ветер - слабый. Воздух в среднем будет на пару градусов прохладнее, чем на этой неделе, ночью температура местами опустится ниже нуля.