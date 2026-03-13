На этой неделе спасли нескольких подростков, вышедших на опасный лед водоемов

Если все же случилось провалиться под лед, необходимо вытянуть руки, опереться спиной на лед и затем попытаться выбраться. А прежде чем спасать кого-то, обязательно сначала следует позвонить по номеру 112 и только потом оценить свои возможности помочь пострадавшему. Самое безопасное — не приближаться к провалившемуся ближе чем на три-четыре метра, а бросить ему какой-нибудь предмет и вытянуть.