На этой неделе спасли нескольких подростков, вышедших на опасный лед водоемов
Несмотря на весеннюю погоду, люди по-прежнему безрассудно выходят на лед водоемов. Только на этой неделе спасатели оказали помощь нескольким несовершеннолетним, провалившимся под лед. Поэтому Государственная пожарно-спасательная служба во время специального мероприятия еще раз напомнила об опасности нахождения на льду, сообщает "360TV Ziņas".
Готовясь к демонстрации, спасатели вырубили прорубь. Видно большие глыбы льда — они довольно толстые, примерно 25 сантиметров. Однако кажущаяся прочность льда обманчива. Под весенним солнцем он стал пористым и слоистым.
Если все же случилось провалиться под лед, необходимо вытянуть руки, опереться спиной на лед и затем попытаться выбраться. А прежде чем спасать кого-то, обязательно сначала следует позвонить по номеру 112 и только потом оценить свои возможности помочь пострадавшему. Самое безопасное — не приближаться к провалившемуся ближе чем на три-четыре метра, а бросить ему какой-нибудь предмет и вытянуть.
«Получено несколько вызовов, что на льду находятся несовершеннолетние. Поэтому мы призываем и родителей — если раньше мы вместе безопасно наслаждались зимними развлечениями, то сейчас находиться на льду водоемов уже небезопасно. Поэтому просите своих детей не идти туда», — рассказал Агрис Асупс, командир 1-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы.
В этом году на подобных вызовах обнаружены двое погибших, а десять человек спасены, среди них несколько несовершеннолетних.