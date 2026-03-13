Туроператоры в шоке: ЕС встал на сторону людей и разрешил отказываться от туров без штрафов

Еще в 2015 году Европейский союз предоставил путешественникам возможность отказаться от своего турпакета без штрафа за отмену, если в пункте назначения возникают чрезвычайные обстоятельства, которые могут существенно повлиять на ход поездки. К таким обстоятельствам относятся военные конфликты, стихийные бедствия, эпидемии и т. п. Теперь новые правила дают клиентам право отказаться от турпакета без уплаты штрафа также в том случае, если чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства возникают в пункте отправления или могут повлиять на прибытие в пункт назначения. Что именно будет квалифицироваться как чрезвычайное обстоятельство, дающее право на бесплатную отмену, будет оцениваться в каждом случае индивидуально. Одним из доказательств (в числе многих) может служить наличие официальных предупреждений для путешественников.