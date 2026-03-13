Совпадение или слежка? Почему в интернете появляется реклама того, о чем вы только что говорили
Вы когда-нибудь обращали внимание на рекламу, которая появляется после разговора с друзьями или родственниками — лично или по телефону? Например, вы обсуждали новые велосипеды, и вдруг — куда бы вы ни зашли в интернете, на всех сайтах появляется реклама велосипедов. Как это происходит?
Наверняка такая ситуация происходила почти с каждым. Почему после того, как я об этом поговорил, реклама появляется в моем телефоне — неужели за нами действительно следят?
Таргетированная реклама — так называют рекламу, которая появляется после подобных разговоров. Чаще всего она основана на цифровом следе пользователя и сборе данных из приложений. Не секрет, что такие компании, как Google и Meta Platforms (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram), собирают огромные объемы данных о своих пользователях.
В частности, они знают о ваших поисковых запросах, местах, где вы часто бываете, покупках и даже действиях при просмотре различных сайтов, сообщает ресурс MakeUseOf.
Современные системы даже обучены прогнозировать поведение пользователей на основе моделей предсказания. Поэтому, чтобы показать вам нужный товар, им вовсе не обязательно «подслушивать» ваши разговоры.
Корпорации Google и Meta Platforms официально отрицают, что используют записи устройств для показа рекламы. Логично, что постоянная запись и обработка разговоров миллиардов пользователей была бы чрезвычайно дорогой и юридически рискованной.
Такие компании находятся под строгим контролем государственных регуляторов в разных странах. Подобные действия могли бы стоить им не только денег, но и репутации.
Тем не менее почти в каждом современном устройстве есть голосовые помощники, например Google Assistant, Amazon Alexa и Siri, которые предназначены для распознавания так называемых активирующих слов. А в пользовательских соглашениях, которые, как показывает практика, читают немногие, часто указано, что записи могут просматриваться людьми для «контроля качества».
Вопрос о возможном прослушивании пользователей через смартфоны не нов. В 2017 году исследователь и студент из Northeastern University провели исследование на эту тему. Во время тестов они обнаружили, что микрофоны устройств действительно не активировались, однако были выявлены другие тревожные тенденции.
Например, некоторые приложения без ведома пользователя делали скриншоты экрана и отправляли данные третьим лицам. В одном случае приложение даже записывало видео происходящего на экране.
Из 17 тысяч приложений, проверенных в ходе проекта, около 9 тысяч имели потенциальные разрешения для неконтролируемого создания скриншотов. Это означает, что даже если ваш смартфон не подслушивает разговоры, он может собирать информацию о вас другими способами.
Как защититься от сбора данных в интернете
Многим людям сложно или просто не хочется разбираться, как работают сложные алгоритмы. Они собирают огромные объемы данных о пользователях и их действиях, причем системы постоянно обновляются.
Тем не менее есть несколько способов сделать рекламу менее навязчивой. Например, рекомендуется отключить доступ к микрофону для приложений, которым он не нужен. По возможности также стоит отключать геолокацию, регулярно удалять файлы cookie или использовать VPN.