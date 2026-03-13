Совпадение или слежка? Почему в интернете появляется реклама того, о чем вы только что говорили

Тем не менее почти в каждом современном устройстве есть голосовые помощники, например Google Assistant, Amazon Alexa и Siri, которые предназначены для распознавания так называемых активирующих слов. А в пользовательских соглашениях, которые, как показывает практика, читают немногие, часто указано, что записи могут просматриваться людьми для «контроля качества».