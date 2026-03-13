Прецедент для всей Европы: Суд ЕС защитил право трансгендеров на выбранный ими пол в документах
Суд Европейского союза вынес резонансное решение: страны ЕС обязаны выдавать трансгендерным людям документы, в которых указан выбранный ими гендер. Поводом стала многолетняя судебная тяжба гражданки Болгарии.
Суд Европейского союза постановил, что государства ЕС должны выдавать трансгендерным людям удостоверяющие личность документы с указанием выбранного ими гендера. Это необходимо для того, чтобы они могли свободно жить и работать в любой стране союза без дискриминации.
Такое решение суд вынес в четверг, рассматривая дело гражданки Болгарии, которой власти страны отказались выдать паспорт с указанием женского пола.
Европейское право выше национальных ограничений
Суд ЕС подчеркнул, что европейское законодательство позволяет трансгендерным людям менять данные о поле в документах. Эти нормы имеют приоритет над национальными законами, если те противоречат праву ЕС.
«Законодательство государства-члена, которое не позволяет изменить данные о поле гражданину, воспользовавшемуся правом на свободное передвижение, противоречит праву Европейского союза», — говорится в решении суда.
Многолетняя судебная борьба
Жалоба была подана еще в 2017 году. Женщина, обратившаяся в суд, добивалась выдачи болгарского паспорта, в котором был бы указан ее гендер.
Она приветствовала решение суда. «Это решение наконец позволит мне получить болгарский паспорт, в котором отражено то, кем я всегда была — женщиной», — говорится в заявлении, распространенном ее адвокатом Александром Шустером.
По словам заявительницы, она уже давно живет в Италии и рассчитывает, что новый документ позволит ей легче найти работу и избежать дискриминации.
Решение может повлиять на десятки дел
В Болгарии в настоящее время приостановлены десятки похожих судебных дел — суды ожидали решения высшей судебной инстанции ЕС.
Адвокат Александр Шустер отметил, что постановление имеет значение не только для Болгарии. По его словам, оно также касается других стран ЕС, которые до сих пор отказываются выдавать трансгендерным людям документы, отражающие их гендерную идентичность.