ФОТО: в кафе Innocent новый сезон открыли вечеринкой в итальянском стиле с известными гостями

Одним из новшеств кафе стало включение итальянских продуктов в его концепцию. Именно итальянскими напитками и закусками угощались все гости вечера. Праздничные угощения предоставил сыровар Мауро Ди Франко, а также производители сыра Джанлука Чаббаттини и Алессандро Магнабоско. Напитки сопровождал один из ведущих латвийских сомелье Дмитрий Синкевич.