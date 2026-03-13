Кафе Innocent отметило открытие нового сезона (2026)
В кафе Innocent торжественно отметили открытие нового сезона.
ФОТО: в кафе Innocent новый сезон открыли вечеринкой в итальянском стиле с известными гостями
На днях в кафе Innocent торжественно отметили открытие нового сезона. Мероприятие было организовано в итальянском стиле, а в течение вечера с микрофоном выступал телеведущий Роберто Мелони и диджей Карен Барсегян.
Одним из новшеств кафе стало включение итальянских продуктов в его концепцию. Именно итальянскими напитками и закусками угощались все гости вечера. Праздничные угощения предоставил сыровар Мауро Ди Франко, а также производители сыра Джанлука Чаббаттини и Алессандро Магнабоско. Напитки сопровождал один из ведущих латвийских сомелье Дмитрий Синкевич.
На мероприятии по случаю открытия нового сезона присутствовали певица Лиена Шомасе, актриса Вита Бальчунайте, музыкант Хоренс Сталбе, модный дизайнер Татенда Сипула, специалист по отношениям Иева Адамс, блогеры Никлавс Кравалис, Анджелина Алексе, Яна Хермосса и многие другие. Организатором вечера выступила Санта Таукача и команда Innocent.