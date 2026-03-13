Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:48
Ночная трагедия в Юрмале унесла жизнь человека - небольшой сарай вспыхнул и сгорел за минуты
Минувшей ночью при пожаре в Юрмале погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Вскоре после полуночи ГПСС получила вызов в Юрмалу, где горел сарай на площади 40 квадратных метров. В огне погиб человек.
Вчера примерно в 12:00 ГПСС получила вызов на ул. Вилякас в Резекне, где в двухэтажном производственном здании горел бункер для сбора стружек на площади 80 кв. м. До приезда ГПСС из здания эвакуировались 15 человек, один человек в результате происшествия пострадал.
Всего за минувшие сутки ГПСС получила 49 вызовов: 12 - на тушение пожаров, 32 - на спасательные работы, еще пять вызовов были ложными.