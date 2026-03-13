Ночная трагедия в Юрмале унесла жизнь человека - небольшой сарай вспыхнул и сгорел за минуты

Вчера примерно в 12:00 ГПСС получила вызов на ул. Вилякас в Резекне, где в двухэтажном производственном здании горел бункер для сбора стружек на площади 80 кв. м. До приезда ГПСС из здания эвакуировались 15 человек, один человек в результате происшествия пострадал.