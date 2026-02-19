Экспресс-рейсы Vivi переходят на э-билеты: что нужно знать перед поездкой

Пассажирам, у которых есть билеты на срок (на 1, 3, 5 или 30 дней), как и раньше, для поездки на экспрессе нужно будет сделать резервацию в кассе, доплатив по 1,00 евро «за скорость» за каждую поездку. При этом билеты со 100% скидкой на проезд по-прежнему можно будет приобрести только в кассе.