Экспресс-рейсы Vivi переходят на э-билеты: что нужно знать перед поездкой
С 28 февраля пассажиры поездов Vivi смогут покупать электронные билеты и на экспресс-рейсы по маршрутам Рига – Краслава/Индра/Лудза и обратно. Таким образом, э-билеты будут доступны на всех рейсах маршрутов Vivi.
Экспресс-рейсы относятся к самым востребованным дальним направлениям — ими ежедневно пользуются до 1000 пассажиров. Они позволяют добраться до пункта назначения заметно быстрее, чем обычные рейсы: например, поездка экспрессом из Риги в Лудзу экономит более 40 минут.
Для более комфортной поездки на этих рейсах и дальше будут ограничивать количество пассажирских мест, однако сидячие места больше не будут нумероваться. С введением э-билетов в комфорт-классе также не будет ни бронирования мест, ни доплаты.
Пассажирам, у которых есть билеты на срок (на 1, 3, 5 или 30 дней), как и раньше, для поездки на экспрессе нужно будет сделать резервацию в кассе, доплатив по 1,00 евро «за скорость» за каждую поездку. При этом билеты со 100% скидкой на проезд по-прежнему можно будет приобрести только в кассе.
По вопросам расписания, покупки билетов и другим вопросам, связанным с поездками, Vivi приглашает обращаться в центр обслуживания клиентов по круглосуточному бесплатному телефону 8760.